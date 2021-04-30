Вчителька тягала учня за волосся на Закарпатті. Фото: vgorode.ua

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Ракурс

Вчителька молодших класів під час уроку смикала учня за волосся.

Інцидент трапився на Закарпатті, але дії педагога зняли на відео, після чого кадри потрапили в мережу. Вся історія з булінгом завершилася гучним скандалом. Про це повідомила прес-служба Національної поліції Закарпатської області.

У відомстві зазначили, що помітили ролик із булінгом у школі, коли моніторили інтернет. Цю подію правоохоронці відразу зареєстрували і почали перевірку. Правоохоронці пообіцяли дати діям жінки правову оцінку.

На відео видно, як вчителька на підвищених тонах розмовляє з маленьким учнем, перевіряючи його завдання. Після того, як педагог виявила у його роботі помилки, то вхопила за волосся й почала трясти. Інцидент на відео вдалося записати одному з учнів.

У соціальних мережах пишуть, що після розголосу вчителька відразу звільнилася зі школи. Також повідомляється, що схожі жорстокі методи навчання жінка застосовувала на уроках не вперше.

Нагадаємо, в одеській школі № 22 учень восьмого класу розпилив в обличчя вчительки математики газовий балончик. У вчительки медики діагностували опік очей.