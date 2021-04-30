Манипуляции Кабмина с «Нафтогазом» разозлили США - жесткое заявление

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Решение Кабмина об изменении корпоративного менеджмента в НАК «Нафтогаз Украины» крайне жестко раскритиковали в Вашингтоне. Посольство США в Киеве 30 апреля в Фейсбук разместило заявление представителя Государственного департамента США Неда Прайса о последних действиях украинского правительства.

Мы глубоко обеспокоены последними решениями правительства Украины по устранению главы правления и замены менеджмента ключевой энергокорпорации (НАК «Нафтогаз Украины» — ред.). Этот просчитанный поступок с использованием процедурных лазеек диссонирует с прозрачными и справедливыми правительственными практиками и будет иметь последствия в долгосрочной перспективе в контексте реформирования энергетического сектора Украины. К сожалению, действия Кабмина — последний пример игнорирования лучших практик, ставящий под угрозу экономические достижения Украины, — заявил Прайс.

Он добавил, что американская общественность и в дальнейшем продолжит поддерживать Украину для укрепления ее институтов.

Включая продвижение демократических институтов и реформы корпоративного управления, но руководство Украины также должно внести свой вклад, — подытожил спикер Госдепа.

Напомним, 29 апреля СМИ сообщили, что у Владимира Зеленского планировали забрать 50 млрд грн, которые НАК «Нафтогаз Украины» отчислила в резервы на случай, если должники не рассчитаются с компанией, и перенаправить эти средства на нужды «Большого строительства». Это якобы и привело к увольнению главы «Нафтогаза» Андрея Коболева и назначению на его должность Юрия Витренко.

Скандальное решение министр Кабмина Олег Немчинов оправдывал убытками НАК «Нафтогаза» в 19 млрд грн вместо обещанных 11,5 млрд грн доходов. По его словам, Кабмин Дениса Шмыгаля расправился с Коболевым за «ущерб и невыполнение планов по росту добычи газа».

В феврале 2021 года и. о. министра энергетики Юрий Витренко предложил премьер-министру Шмыгалю уволить Коболева. Витренко также предлагал разорвать контракты со всеми членами наблюдательного совета «Нафтогаза». Основанием для увольнения главы компании Витренко назвал невыполнение показателей по добыче газа в 2020 году и планы сокращать добычу. 29 апреля правительство назначило Витренко председателем правления «Нафтогаза». Перед этим Кабмин без анонса провел заседание общего собрания акционеров компании НАК «Нафтогаз Украины». Министры рассмотрели отчет о деятельности компании в 2020 году и уволили Коболева с должности председателя правления, а также отстранили наблюдательный совет «Нафтогаза». Коболев сообщил, что «об „увольнении“ узнал из новостей, комментировать не могу». Он сказал, что не писал никаких заявлений.