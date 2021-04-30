Маніпуляції Кабміну з “Нафтогазом” розлютили США — жорстка заява

https://racurs.ua/ua/n154022-manipulyaciyi-kabminu-z-naftogazom-rozlutyly-ssha-jorstka-zayava.html

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Рішення Кабміну щодо зміни корпоративного менеджменту у НАК «Нафтогаз України» вкрай жорстко розкритикували у Вашингтоні. Посольство США у Києві 30 квітня у Фейсбук розмістило заяву речника Державного департаменту США Неда Прайса щодо останніх дій українського уряду.

Ми глибоко занепокоєні через останнє рішення уряду України щодо усунення очільника правління та заміни менеджменту ключової енергокорпорації (НАК «Нафтогаз України» — ред.). Цей прорахований вчинок з використанням процедурної прогалини дисонує з прозорими і справедливими урядовими практиками і матиме наслідки у довгостроковій перспективі в контексті реформування енергетичного сектору України. На жаль, ці дії Кабміну — останній приклад ігнорування найкращих практик, що ставить під ризик економічні досягнення України, — заявив Прайс.

Він додав, що американська спільнота й надалі продовжить підтримувати Україну задля зміцнення її інституцій.

Включно із просуванням демократичних інститутів та реформи корпоративного управління, але керівництво України також має зробити свій внесок, — підсумував спікер Держдепу.

Нагадаємо, 29 квітня ЗМІ повідомили, що у Володимира Зеленського планували забрати 50 млрд грн, які НАК «Нафтогаз України» відрахувала в резерви на випадок, якщо боржники не розрахуються з компанією, й перенаправити ці кошти на потреби «Великого будівництва». Це нібито і спричинило звільнення голови «Нафтогазу» Андрія Коболєва та призначення на його посаду Юрія Вітренка.

Водночас скандальне рішення уряду міністр Кабміну Олег Немчінов виправдовував збитками НАК «Нафтогазу» у 19 млрд замість обіцяних 11,5 млрд прибутків. За його словами, Кабмін Дениса Шмигаля поквитався з Коболєвим за «збитки та невиконання планів по зростанню видобутку газу».

У лютому 2021 року в. о. міністра енергетики Юрій Вітренко запропонував прем'єр-міністру Денису Шмигаль звільнити Коболева. Вітренко також пропонував розірвати контракти з усіма членами наглядової ради «Нафтогазу». Підставою для звільнення глави компанії Вітренко назвав невиконання показників з видобутку газу в 2020 році та плани скорочувати видобуток. 29 квітня уряд призначив Вітренка головою правління «Нафтогазу». Перед цим Кабмін без анонсу провів засідання загальних зборів акціонерів компанії НАК «Нафтогаз України». Міністри розглянули звіт про діяльність компанії у 2020 році і звільнили Коболєва з посади голови правління, а також відсторонили наглядову раду «Нафтогазу». Коболєв повідомив, що «про „звільнення“ дізнався з новин, коментувати не можу». Він сказав, що не писав жодних заяв.