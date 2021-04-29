ЗМІ: Ціна відставки Коболєва — 50 млрд грн на “Велике будівництво”

https://racurs.ua/ua/n154000-zmi-cina-vidstavky-kobolieva-50-mlrd-grn-na-velyke-budivnyctvo.html

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У Володимира Зеленського планували забрати 50 млрд грн, які НАК «Нафтогаз України» відрахувала в резерви на випадок, якщо боржники не розрахуються з компанією, й перенаправити ці кошти на потреби «Великого будівництва». Це і спричинило, за даними «Дзеркала тижня», звільнення голови «Нафтогазу» Андрія Коболєва та призначення на його посаду Юрія Вітренка.

Банкова хотіла, забравши ці кошти у НАК, спустити все на «Велике будівництво», «підігрівши» всіх, хто з цієї інфраструктурної афери годується, — пише видання з посиланням на власні джерела.

За даними ЗМІ, два тижні тому Зеленський зустрічався із Коболєвим і пропонував йому ротацію — Вітренко очолює «Нафтогаз», а він — Міненерго, проте Коболєв відмовився, а президент це сприйняв як образу.

Нинішня перемога Вітренка — втілення давньої мрії Андрія Єрмака прилаштувати Вітренка у владі будь-якою ціною і будь-куди, — вказує видання.

Щоб не було сумнівів про те, що насправді заховане за стриманими і дипломатичними заявами посольств. А заховане там відчуття «це ппц». Слово «зрада» — це з цитати, воно було вжито напряму. І воно звучить щодо дій України дуже рідко, коли йдеться про подібних співрозмовників, — зазначив редактор «Європейської правди» Сергій Сидоренко.

На публікації ЗМІ щодо ситуації зі звільненням Коболєва та ротацією наглядової ради відреагували в Кабінеті міністрів. Зокрема, скандальне рішення уряду 29 квітня міністр Кабміну Олег Немчінов у Телеграм виправдовував збитками НАК «Нафтогазу» у 19 млрд замість обіцяних 11,5 млрд прибутків. За його словами, Кабмін Дениса Шмигаля поквитався з Коболєвим за «збитки та невиконання планів по зростанню видобутку газу».

Нагадаємо, у лютому 2021 року в. о. міністра енергетики Юрій Вітренко запропонував прем'єр-міністру Денису Шмигаль звільнити Коболева. Вітренко також пропонував розірвати контракти з усіма членами наглядової ради «Нафтогазу». Підставою для звільнення глави компанії Вітренко назвав невиконання показників з видобутку газу в 2020 році та плани скорочувати видобуток. 29 квітня уряд призначив Вітренка головою правління «Нафтогазу». Перед цим Кабмін без анонсу провів засідання загальних зборів акціонерів компанії НАК «Нафтогаз України». Міністри розглянули звіт про діяльність компанії у 2020 році і звільнили Коболєва з посади голови правління, а також відсторонили наглядову раду «Нафтогазу». Коболєв повідомив, що «про „звільнення“ дізнався з новин, коментувати не можу». Він сказав, що не писав жодних заяв.

Джерело: ZN.UA