СМИ: Цена отставки Коболева — 50 млрд грн на «Большое строительство»

https://racurs.ua/n154000-smi-cena-otstavki-koboleva-50-mlrd-grn-na-bolshoe-stroitelstvo.html

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У Владимира Зеленского планировали забрать 50 млрд грн, которые НАК «Нафтогаз Украины» отчислила в резервы на случай, если должники не рассчитаются с компанией, и перенаправить эти средства на нужды «Большого строительства». Это и привело, по данным «Зеркала недели», к увольнению главы «Нафтогаза» Андрея Коболева и назначению на его должность Юрия Витренко.

Банковая хотела, забрав эти средства у НАК, спустить все на «Большое строительство», «подогрев» всех, кто с этой инфраструктурной аферы кормится, — пишет издание со ссылкой на собственные источники.

По данным СМИ, две недели назад Зеленский встречался с Коболевым и предлагал ему ротацию — Витренко возглавит «Нафтогаз», а он — Минэнерго, однако Коболев отказался, а президент это воспринял как оскорбление.

Нынешняя победа Витренко — воплощение давней мечты Андрея Ермака (главы Офиса президента — ред.) пристроить Витренко во власти любой ценой и куда угодно, — указывает издание.

Чтобы не было сомнений о том, что на самом деле спрятано за сдержанными и дипломатическими заявлениями посольств. А спрятано там ощущение «это ппц». Слово «измена» — это из цитаты, оно было прямо употреблено. И оно звучит относительно действий Украины очень редко, когда речь идет о подобных собеседниках, — отметил редактор «Европейской правды» Сергей Сидоренко.

На публикации СМИ о ситуации с увольнением Коболева и ротацией наблюдательного совета «Нафтогаза» отреагировали в Кабинете министров. В частности, скандальное решение правительства 29 апреля министр Кабмина Олег Немчинов в Телеграм оправдывал убытками НАК «Нафтогаза» в 19 млрд грн вместо обещанных 11,5 млрд грн доходов. По его словам, Кабмин Дениса Шмыгаля расправился с Коболевым за «ущерб и невыполнение планов по росту добычи газа».

Напомним, в феврале 2021 года и. о. министра энергетики Юрий Витренко предложил премьер-министру Шмыгалю уволить Коболева. Витренко также предлагал разорвать контракты со всеми членами наблюдательного совета «Нафтогаза». Основанием для увольнения главы компании Витренко назвал невыполнение показателей по добыче газа в 2020 году и планы сокращать добычу.

29 апреля правительство назначило Витренко председателем правления «Нафтогаза». Перед этим Кабмин без анонса провел заседание общего собрания акционеров компании НАК «Нафтогаз Украины». Министры рассмотрели отчет о деятельности компании в 2020 году и уволили Коболева с должности председателя правления, а также отстранили наблюдательный совет «Нафтогаза». Коболев сообщил, что «об „увольнении“ узнал из новостей, комментировать не могу». Он сказал, что не писал никаких заявлений.

Источник: ZN.UA