COVID-19 вызывает неожиданное неврологическое заболевание

https://racurs.ua/n153998-covid-19-vyzyvaet-neojidannoe-nevrologicheskoe-zabolevanie.html

Ракурс

COVID-19 вызывает чрезвычайно редкое неврологическое заболевание. Ученые на основании данных с 21 страны подтвердили, что коронавирусная инфекция «неожиданно часто» вызывает острый поперечный миелит (ОПП), сопровождающийся воспалением серого и белого вещества в спинном мозге.

Три случая ОПП были зарегистрированы у участников клинических испытаний вакцины Oxford-AstraZeneca. Острый поперечный миелит — воспаление спинного мозга, которое может вызывать боль, паралич и проблемы с чувствительностью. В исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Immunology, ученые рассмотрели связь между COVID и ОПП и обнаружили случаи заболевания у 43 пациентов с COVID-19 возрастом от 21 до 73 лет. Также ОПП диагностировали у трех участников клинических испытаний вакцины. У всех пациентов был паралич и потеря чувствительности, а медицинская визуализация показывала наличие поражений спинного мозга.

Это заболевание диагностируют у 1,34−4,6 случаев на миллион человек в год. Возможно пандемия коронавируса «активизировала» ОПП. В целом причина возникновения ОПП не ясна для ученых. Однако известно, что острый поперечный миелит связан с заболеваниями и инфекциями иммунной системы, включая вирус Зика, грипп, ВИЧ, корь, герпес и краснуху.

Ученые не исключают, что ОПП вызывают некоторые механизмы иммунной системы в ответ на SARS-CoV-2. В свою очередь, схема повреждения спинного мозга заключается в прямом поражении нейронов и последующем гипериммунном ответе организма.

Источник: Frontiers in Immunology