Резолюция Европарламента по РФ - отключение SWIFT и энергоэмбарго

https://racurs.ua/n153997-rezoluciya-evroparlamenta-po-rf-otkluchenie-swift-i-energoembargo.html

Ракурс

Вторжение России в Украине обойдется для Кремля жесткими санкциями со стороны Европейского Союза. 29 апреля Европейский парламент принял резолюцию против России, в которой призвал в случае новой агрессии Москвы против Киева остановить импорт российской нефти и газа в ЕС, отключить Россию от международной платежной системы SWIFT и ввести санкции против приближенных к Владимиру Путину олигархов.

Резолюция ЕП, по мнению европарламентариев, должна отбить охоту России от наращивания армии близ украинских границ.

Эту резолюцию-предупреждение для Путина поддержали 569 из 682 присутствующих европарламентариев. Против проголосовали 67.

Европарламент среди прочего призвал выслать российских дипломатов, остановить «Северный поток-2», а также заморозить все европейские активы российских олигархов и их семей.

Если наращивание военной мощи (РФ — ред.) в будущем превратится во вторжение в Украину со стороны России, Евросоюз должен дать ясно понять, что цена за такое нарушение международного права и норм будет высокой, — говорится в резолюции.

ЕП также призвал усилить военную поддержку Украины и предоставить ей оборонительное вооружение. Кроме этого, России напомнили о необходимости соблюдения Конвенции ООН по морскому праву о свободе судоходства и транзитного перехода через Керченский пролив в порты Азовского моря.

Помимо Украины, Европарламент упомянул об оппозиционере Навальном и взрывах на военных складах в Чехии в 2014 году. ЕП призвал Москву отказаться от деятельности, направленной на дестабилизацию Евросоюза, а страны-члены ЕС — выслать российских дипломатов из своих стран. Кроме этого, главу дипломатии ЕС и Совет Евросоюза парламентарии попросили разработать новый стратегический подход к отношениям с Россией.