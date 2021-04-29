Марш в честь дивизии СС «Галичина» в Киеве всколыхнул «слуг» в Раде

https://racurs.ua/n153995-marsh-v-chest-divizii-ss-galichina-v-kieve-vskolyhnul-slug-v-rade.html

Ракурс

Марш дивизии СС «Галичина» в Киеве — марш вышиванок по случаю 78-й годовщины создания подразделения в составе войск Ваффен-СС Германии (который не был осужден трибуналом в Нюрнберге и не имеет прямого отношения к УПА) прошел вечером 28 апреля. Это событие вызвало волну эмоциональных споров и политических заявлений, в том числе и во время внеочередного заседания Верховной Рады в четверг, 29 апреля.

Президентская фракция «Слуга народа» в конце заседания собралась возле трибуны, где выступил нардеп-«слуга» Даниил Гетманцев.

Они якобы чествуют борцов за независимость Украины. Нет! Они порочат идею самой Независимости, за которую отдавали жизни тысячи и тысячи украинцев, ставя ее рядом со словами «СС». СС — это признанное всем человечеством преступление. Все, что связано с ЕС — это преступление, — заявил Гетьманцев.

Нардеп также поблагодарил коллег по фракции «Слуга народа» за «неизменную позицию в осуждении нацизма».

Мы возмущены молчанием городской власти Киева, которая не осудила эту акцию и дала возможность ее проводить. Мы народ, победивший нацизм. Победили тогда и будем побеждать всегда. Слава Украине!, — подытожил Гетьменцев.

Кроме этого, «слуги» призвали почтить минутой молчания память павших во Второй мировой войне.

Напомним, в Киеве вечером 28 апреля прошел марш вышиванок по случаю 78-й годовщины создания дивизии СС «Галичина». Проведение марша осудил и нынешний, и предыдущий директор Института национальной памяти Украины.

Нардеп Владимир Вятрович заявил, что не поддерживает акцию и назвал участников СС «Галичина» жертвами Второй мировой войны, которые «были вынуждены воевать за чужие, немецкие интересы».

Один из участников марша заявил, что речь идет о «нашей истории, которая может кому-то не нравиться, но все, кто боролся с желто-голубым флагом за самостоятельное государство Украина, заслуживают уважения».

Напомним, 8 мая в Украине будут вспоминать жертв Второй мировой войны и отмечают День памяти и примирения. Его провозгласила ООН в 2004 году. В Украине памятную дату официально утвердили 9 апреля 2015 года. Верховная Рада в рамках реализации политики декоммунизации одновременно приняла другое название традиционного для советской эпохи Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов. Теперь 9 мая отмечают как День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

7 мая 1945 года был подписан акт военной капитуляции Германии, который вступил в силу 8 мая в 23.01. В связи с этим во многих городах Европы и США прошли многолюдные празднования. В то же время в советской идеологии память о войне оставалась центральной темой на протяжении десятилетий, также помпезно лелеялся культ победы. В итоге День Победы был назначен не точно в годовщину капитуляции Германии, а днем позже — 9 мая, вероятно, с целью выделения роли СССР в войне и присвоения победы.