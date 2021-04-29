Рада не разрешила полиции электрошокерами «воспитывать» граждан

https://racurs.ua/n153994-rada-ne-razreshila-policii-elektroshokerami-vospityvat-grajdan.html

Ракурс

Верховная Рада не поддержала в первом чтении законопроект, который расширяет право полиции на использование электрошокеров. Документ был поставлен на голосование несмотря на то, что в марте профильный комитет парламента направил его на доработку.

Законопроект № 4375 на внеочередном заседании 29 апреля поддержали лишь 126 нардепов. Несмотря на решение правоохранительного комитета Рады, его глава нардеп-«слуга» Денис Монастырский просил поддержать проект закона. Он убеждал коллег в том, что документ можно усовершенствовать ко второму чтению.

Депутаты высказали замечания к законопроекту и предлагали его не поддерживать и отправить на доработку. По результатам голосования законопроект отклонен, — говорится в сообщении пресс-службы парламента.

В то же время заместитель главы МВД Антон Геращенко отметил, что сейчас полицейские при задержании вынуждены использовать огнестрельное оружие, что часто приводит к тяжелым ранениям.

Напомним, ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что применение электрошоковых устройств контактного и контактно-дистанционного действия — это гуманное полицейское средство принуждения, которое позволяет пресечь правонарушение и остановить злоумышленника, нанеся ему меньший вред по сравнению с огнестрельным или травматическим оружием. Сейчас электрошокер можно использовать только в случаях отражения нападения на полицейского, другое лицо и/или объект, находящийся под охраной и для отражения нападения животного, угрожающего жизни или здоровью людей.