Киев жестко ответил на дискриминацию нардепа в ПАСЕ из-за жалобы РФ

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Киев ответил на дискриминацию нардепа в ПАСЕ — Министерство иностранных дел осудило санкцию, наложенную Парламентской ассамблеей Совета Европы на Алексея Гончаренко.

МИД Украины выражает поддержку украинской делегации в ПАСЕ и осуждает дискриминационное отношение к одному из ее членов, — сообщил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Олег Николенко в ответ на запрос «Радио Свободы».

По мнению украинских дипломатов, решение регламентного комитета ПАСЕ диссонирует с «вызывающим поведением делегации России, которая сводит свое участие в ассамблее исключительно к прикрытию и оправданию агрессивных действий Кремля против стран-соседей».

По словам Николенко, ПАСЕ необходимо вернуться к основополагающим вещам, таким как защита верховенства права, прав человека и демократии во всех государствах-членах Совета Европы.

Лидерство ПАСЕ особенно необходимо сейчас для противодействия противоправным действиям Москвы, которая, пренебрегая демократическими нормами, развязала вооруженную агрессию в центре Европы и оказывает массовые нарушения прав человека на оккупированных ею территориях Украины, Грузии и Молдовы, — напомнили в МИД Украины.

Отметим, что 27 апреля нардепа Гончаренко лишили права голоса в ПАСЕ из-за критики главы делегации РФ Петра Толстого во время дебатов. Кроме этого, регламентный комитет организации должен рассмотреть еще две жалобы на Гончаренко — из-за его вопроса к канцлеру Германии Ангеле Меркель, считает ли она лидера страны-агрессора Путина «убийцей», а также за выступление, где нардеп продемонстрировал украинский флаг с войны.

Источник: «Радио Свобода»