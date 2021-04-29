Київ жорстко відповів на дискримінацію нардепа у ПАРЄ за критику РФ

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Київ відповів на дискримінацію нардепа у ПАРЄ — Міністерство закордонних справ засудило санкцію, накладену Парламентською асамблеєю Ради Європи на Олексія Гончаренка.

МЗС України висловлює підтримку українській делегації в ПАРЄ та засуджує дискримінаційне ставлення до одного із її членів, — повідомив речник зовнішньополітичного відомства Олег Ніколенко у відповідь на запит «Радіо Свободи».

На думку українських дипломатів, рішення регламентного комітету ПАРЄ дисонує із «зухвалою поведінкою делегації Росії, яка зводить свою участь в асамблеї виключно до прикриття та виправдання агресивних дій Кремля проти країн-сусідів».

За словами Ніколенка, ПАРЄ варто повернутися до засадничих речей, таких як захист верховенства права, прав людини та демократії в усіх державах-членах Ради Європи.

Лідерство ПАРЄ особливо потрібне зараз для протидії протиправним діям Москви, яка, зневажаючи демократичні норми, розв’язала збройну агресію в центрі Європи та чинить масові порушення прав людини на окупованих нею територіях України, Грузії та Молдови, — нагадали у МЗС України.

Зауважимо, що 27 квітня нардепа Гончаренка позбавили права голосу в ПАРЄ через критику очільника делегації РФ Петра Толстого під час дебатів. Окрім цього, регламентний комітет організації має розглянути ще дві скарги на Гончаренка — через його питання до канцлера Німеччини Ангели Меркель, чи вважає вона лідера країни-агресора Путіна «вбивцею», а також виступ, де нардеп продемонстрував український прапор з війни.

Джерело: «Радіо Свобода»