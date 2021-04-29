Суддя Майдану Царевич поновилася в Печерському суді. Фото: РБК-Україна

https://racurs.ua/ua/n153992-suddya-maydanu-carevych-ponovylasya-v-pecherskomu-sudi.html

Ракурс

Оксана Царевич, одіозна суддя, яку звинувачували в незаконному позбавленні водійських прав активістів Автомайдану під час Революції гідності, поновилася в Печерському районному суді Києва.

Царевич значиться серед інших суддів Печерського райсуду. Щоправда, наразі у судді відсутній власний кабінет. Така інформація оприлюднена на сайті суду.

Як відомо, Царевич під час Революції гідності позбавила водійських посвідчень дев’ятьох учасників автопробігу до Межигір’я. Усі вони нічого не порушували. Рапорти поліції були сфальшовані.

У 2016 році Вища рада юстиції рекомендувала звільнити Царевич за порушення присяги, зокрема через «неправомірні рішення» у «справах Майдану», а тодішній президент Петро Порошенко підписав указ про її звільнення. Згодом Царевич оскаржувала рішення про своє звільнення з посади судді Печерського районного суду.

Нагадаємо, у червні 2020 року Шевченківський райсуд Києва виправдав суддю Оксану Царевич, а в березні 2021 року Верховний суд України скасував указ про її звільнення. Це рішення означало, що підстав для звільнення немає і Царевич можуть поновити на посаді.