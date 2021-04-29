Судья Майдана Царевич возобновилась в Печерском суде. Фото: РБК-Украина

https://racurs.ua/n153992-sudya-maydana-carevich-vozobnovilas-v-pecherskom-sude.html

Ракурс

Оксана Царевич, одиозная судья, которую обвиняли в незаконном лишении водительских прав активистов Автомайдана во время Революции достоинства, возобновилась в Печерском районном суде Киева.

Царевич числится среди других судей Печерского райсуда. Правда, сейчас у судьи отсутствует собственный кабинет. Такая информация обнародована на сайте суда.

Как известно, Царевич во время Революции достоинства лишила водительских удостоверений девятерых участников автопробега в Межигорье. Все они ничего не нарушали. Рапорты полиции были сфальсифицированы.

В 2016 году Высший совет юстиции рекомендовал уволить Царевич за нарушение присяги, в том числе из-за «неправомерных решений» в «делах Майдана», а тогдашний президент Петр Порошенко подписал указ о ее увольнении. Впоследствии Царевич обжаловала решение о своем увольнении с должности судьи Печерского районного суда.

Напомним, в июне 2020 года Шевченковский райсуд Киева оправдал судью Оксану Царевич, а в марте 2021 года Верховный суд Украины отменил указ о ее увольнении. Это решение означало, что оснований для увольнения нет и Царевич могут восстановить в должности.