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Ракурс
Тюльпанное поле всю ночь отогревали от мороза на Буковине

Тюльпанное поле всю ночь согревали от мороза на Буковине (ФОТО)

29 апр 2021, 17:13
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На одном из самых больших украинских тюльпанных полей, которое находится в Черновицкой области всю ночь спасали нежные цветы от мороза.

В буковинском селе Магала владелица тюльпанного поля Мирослава Мерешко вместе с сыном и другом отогревали цветы от мороза с помощью дыма. Об этом Мерешко рассказала в интервью «Общественному».

В ночь на 29 апреля температура воздуха снизилась до -5, и цветы могли погибнуть. Поэтому решили согреть тюльпаны дымом. Ночью начали раскладывать тюки с соломой и жгли их. Дым покрыл цветы и не давал холоду проникать к растениям.

Однако, пришлось бороться не только с морозом, но и с ветром.

Удержать дым над полем было очень сложно из-за сильного ветра. Поэтому всю ночь ходили от тюка до тюка и поддерживали огонь, — говорит Мирослава.

Работало на поле, площадь которого более трех с половиной гектара, только три человека. Поскольку предпринимательница не имеет наемных работников, поле отогревала вместе с сыном и другом. Однако не все цветы удалось спасти — один из сортов не пережил мороз.

Бутончики перемерзли и теперь они не откроются. Цветы такими и погибнут, — жалуется женщина.

Тюльпаны сорта "Династия" погибли из-за морозов, фото: Мирослава Мерешко

Всего на поле высадили более трех млн луковиц. Надеются увидеть цветения тюльпанов разных сортов, разной высоты, разных цветов. Однако, из-за холодной погоды тюльпанные поля в Черновицкой области не расцвели вовремя. Ожидается, что зацветут уже в начале мая.

Начала цветения тюльпанов ожидают и на другом тюльпанном поле Черновицкой области, в селе Мамаевцы. В этом году там высадили около 2 млн цветов на территории более чем 3,5 га.

Владельцы полей рассказали, что в прошлом году тюльпаны расцвели уже в средине апреля. А этой весной холодные ночи с заморозками внесли свои коррективы.

Источник: Ракурс


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