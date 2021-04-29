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Ракурс
Тюльпанове поле цілу ніч відігрівали від морозу на Буковині

Тюльпанове поле цілу ніч зігрівали від морозу на Буковині (ФОТО)

29 кві 2021, 17:13
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На одному з найбільших українських тюльпанових полів, яке знаходиться у Чернівецькій області всю ніч рятували ніжні квіти від морозу.

У буковинському селі Магала власниця тюльпанового поля Мирослава Мерешко разом з сином і товаришем відігрівали квіти від морозу з допомогою диму. Про це Мерешко розповіла в інтерв’ю «Суспільному».

В ніч на 29 квітня температура повітря знизилася до -5, через це квіти могли загинути. Тому вирішили зігріти тюльпаном димом. Вночі почали розкладати тюки з соломою та палили їх. Дим покрив квіти й не давав холоду проникати до рослин.

Однак, довелось боротися не лише з морозом, а й з вітром.

Втримати дим над полем було дуже складно через сильний вітер. Тому всю ніч ходили від тюка до тюка і підтримували вогонь, — каже Мирослава.

Працювало на полі, площа якого понад три з половиною гектари, лише троє людей. Оскільки підприємиця не має найманих працівників, поле відігрівала разом з сином та товаришем. Однак не всі квіти вдалось врятувати — один із сортів не пережив мороз.

Бутончики перемерзли й тепер вони не відкриються. Квіти такими й загинуть, — бідкається жінка.

юльпани сорту "Династія" загинули через, фото: Мирослава Мерешко

Всього на полі висадили понад три млн цибулин. Сподіваються цвітіння тюльпанів різних сортів, різної височини, різних кольорів. Однак, через холодну погоду тюльпанові поля у Чернівецькій області не розквітли вчасно. Очікують, що квіти забуяють вже на початку травня.

Початку цвітіння тюльпанів чекають і на іншому тюльпановому полі Чернівецької області, що у селі Мамаївці. Цього року там висадили близько 2 мільйонів квітів на території у понад 3,5 га.

Власники полів розповіли, що минулого року квіти тюльпани розквітли вже усередині квітня. А цієї весни холодні ночі з заморозками внесли свої корективи.

Джерело: «Суспільне»

Джерело: Ракурс


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