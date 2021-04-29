Мільйон осіб вакцинувала за день Німеччина, Україна — лише 70 тисяч

https://racurs.ua/ua/n153991-milyon-osib-vakcynuvala-za-den-nimechchyna-ukrayina-lyshe-70-tysyach.html

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Вакцина від коронавірусу продовжує масштабно застосовуватися на Заході. Станом на 29 квітня, рекорд з вакцинації від коронавірусу встановила Німеччина — за один день там зробили понад мільйон щеплень від COVID-19. Для порівняння, в Україні за минулу добу вакцинували лише 70 тис. осіб.

Про COVID-рекорд повідомив у Твіттер федеральний міністр охорони здоров’я Єнс Шпан.

У нас два нових рекорди: вперше за один день отримали щеплення більше 1% населення. І трохи менше 1,1 млн зроблених щеплень — це також новий добовий рекорд, — написав німецький високопосадовець.

Шпан додав, що принаймні першу дозу вакцини в країні отримали вже 25,9% населення, а обидві дози — 7,5%. Ще тиждень тому кількість вакцинованих першою дозою складала близько 21%.

Нагадаємо, коронавірус виявили у понад 150 млн жителів планети. Понад 3,1 млн осіб померли з підтвердженим діагнозом COVID-19. За даними Європейського центру з профілактики та контролю захворювань (ECDC), в країнах Євросоюзу з початку пандемії виявлено загалом понад 30 млн випадків інфікування COVID-19.

Німеччина, яка посідає перше місце за чисельністю населення у ЄС, перебуває на четвертому місці за кількістю випадків — після Франції, Італії та Іспанії. Загалом у ЄС мешкає близько 450 млн осіб.