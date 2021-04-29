Миллион граждан вакцинировала за день Германия, Украина - 70 тысяч

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Ракурс

Вакцина от коронавируса продолжает масштабно применяться на Западе. По состоянию на 29 апреля, рекорд по вакцинации от коронавируса установила Германия — за один день там сделали более миллиона прививок от COVID-19. Для сравнения, в Украине за минувшие сутки вакцинировали лишь 70 тыс. граждан.

О COVID-рекорде сообщил в четверг в Твиттер федеральный министр здравоохранения Йенс Шпан.

У нас два новых рекорда: впервые за один день получили прививки более 1% населения. И чуть менее 1,1 млн сделанных прививок — это также новый суточный рекорд, — написал немецкий министр.

Шпан добавил, что по крайней мере первую дозу вакцины в стране получили уже 25,9% населения, а обе дозы — 7,5%. Еще неделю назад число вакцинированных первой дозой составляло около 21%.

Напомним, коронавирус обнаружили у свыше 150 млн жителей планеты. Более 3,1 млн человек умерли с подтвержденным диагнозом COVID-19. По данным Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC), в странах Евросоюза с начала пандемии обнаружено как минимум 30 млн случаев инфицирования COVID-19.

Германия, занимающая первое место по численности населения в ЕС, находится на четвертом месте по количеству случаев — после Франции, Италии и Испании. Всего в ЕС проживает около 450 млн человек.