Рада не дозволила поліції електрошокерами вгамовувати громадян

https://racurs.ua/ua/n153994-rada-ne-dozvolyla-policiyi-elektroshokeramy-vgamovuvaty-gromadyan.html

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Верховна Рада не підтримала у першому читанні законопроект, який розширює право поліції на використання електрошокерів. Документ поставили на голосування попри те, що у березні профільний комітет парламенту спрямував його на доопрацювання.

Законопроект № 4375 під час позачергового засідання 29 квітня підтримали лише 126 нардепів. Попри рішення правоохоронного комітету Рада, його очільник нардеп-«слуга» Денис Монастирський закликав підтримати проект закону. Він переконував колег у тому, що документ можна удосконалити до другого читання.

Депутати висловили зауваження до законопроекту та пропонували не підтримувати і відправити на доопрацювання. За результатами голосування законопроект відхилено, — йдеться у повідомленні прес-служби парламенту.

Водночас заступник глави МВС Антон Геращенко зазначив, що зараз поліцейські при затриманнях змушені використовувати вогнепальну зброю, що часто призводить до важких поранень.

Нагадаємо, раніше очільник МВС Арсен Аваков заявив, що застосування електрошокових пристроїв контактної та контактно-дистанційної дії — це гуманний поліцейський засіб примусу, який дозволяє припинити правопорушення і зупинити зловмисника, завдавши йому меншої шкоди в порівнянні з вогнепальною чи травматичною зброєю. Нині електрошокер можна використовувати лише у випадках відбиття нападу на поліцейського, іншу особу та/або об'єкт, що перебуває під охороною та для відбиття нападу тварини, що загрожує життю чи здоров’ю людей.