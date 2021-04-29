Покарання для РФ обрав Європарламент - відключення SWIFT і енергоембарго

https://racurs.ua/ua/n153997-pokarannya-dlya-rf-obrav-ievroparlament-vidkluchennya-swift-i-energoembargo.html

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Вторгнення Росії в Україну обійдеться для Кремля жорсткими санкціями з боку Європейського Союзу. 29 квітня Європейський парламент ухвалив резолюцію проти Росії, у якій закликав у разі нової агресії Москви проти Києва зупинити імпорт російських нафти та газу до ЄС, відключити Росію від міжнародної платіжної системи SWIFT та запровадити санкції проти наближених до Володимира Путіна олігархів.

Резолюція ЄП, на думку європарламентарів, повинна відохотити Росію від нарощування війська біля українських кордонів.

Цю резолюцію-попередження для Путіна підтримали 569 із 682 присутніх європарламентарів. Проти проголосували 67.

Європарламент серед іншого закликав вислати російських дипломатів, зупинити «Північний потік-2», а також заморозити всі європейські активи російських олігархів та їхніх сімей.