COVID-19 спричиняє несподіване неврологічне захворювання

https://racurs.ua/ua/n153998-covid-19-sprychynyaie-nespodivane-nevrologichne-zahvoruvannya.html

Ракурс

COVID-19 викликає надзвичайно рідкісне неврологічне захворювання. Вчені на підставі даних з 21 країни підтвердили, що коронавірусна інфекція «несподівано часто» спричиняє гострий поперечний мієліт (ГПМ), що супроводжується запаленням сірої і білої речовини у спинному мозку.

Три випадки ГПМ були зареєстровані в учасників клінічних випробувань вакцини Oxford-AstraZeneca. Гострий поперечний мієліт — запалення спинного мозку, яке може викликати біль, параліч і проблеми з чутливістю. У дослідженні, опублікованому в журналі Frontiers in Immunology, вчені розглянули зв’язок між COVID і ГПМ і виявили випадки захворювання у 43 пацієнтів з COVID-19 віком від 21 до 73 років. Також ГПМ діагностували у трьох учасників клінічних випробувань вакцини. У всіх пацієнтів спостерігався параліч і втрата чутливості, а медична візуалізація показувала наявність уражень спинного мозку.

Це захворювання діагностують у 1,34−4,6 випадках на мільйон осіб на рік. Ймовірно, пандемія коронавірусу «активізувала» ГПМ. Загалом причина виникнення ГПМ не зрозуміла для вчених. Проте відомо, що гострий поперечний мієліт пов’язаний із захворюваннями та інфекціями імунної системи, включаючи вірус Зіка, гри, ВІЛ, кір, герпес та краснуху.

Вчені не виключають, що ГПМ викликають деякі механізми імунної системи у відповідь на SARS-CoV-2. Водночас схема пошкодження спинного мозку полягає в прямому ураженні нейронів і подальшій гіперімунній відповіді організму.

Джерело: Frontiers in Immunology