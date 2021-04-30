Дату старта повторной вакцинации AstraZeneca объявил Минздрав

https://racurs.ua/n154020-datu-starta-povtornoy-vakcinacii-astrazeneca-obyavil-minzdrav.html

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Дату старта повторной вакцинации препаратом AstraZeneca объявило 30 апреля Министерство здравоохранения Украины.

Для повторной вакцинации с 19 мая вакциной AstraZeneca уже зарезервировано 15 тыс. доз, — сообщил в пятницу на брифинге заместитель главы Минздрава, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, сейчас в стране используются вакцины против коронавируса от Pfizer, Sinovac и AstraZeneca (под торговыми названиями Covishield индийского производства и SKBio — производства Южной Кореи).

Напомним, за вчера иммунизацию от коронавируса сделали более 73 тыс. украинцев. Всего свыше 702 тыс. человек привито от начала кампании вакцинации против COVID-19, которая стартовала 24 февраля.

Ранее в Минздраве анонсировали, что в следующем месяце Киев получит еще около миллиона доз вакцины американского производителя Pfizer: 473 тыс. доз в рамках глобальной инициативы Всемирной организации здравоохранения COVAX и до 500 тыс. доз — в пределах прямого контракта с компанией-производителем из США. Кроме этого, 21 апреля Украина получила письмо от COVAX о том, что до конца мая должны привезти еще 1,4 млн доз вакцины AstraZeneca-SKBio производства Южной Кореи. 23 апреля в Украину прибыли 367 тыс. доз южнокорейского препарата AstraZeneca.