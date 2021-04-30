Дату старту повторної вакцинації AstraZeneca оголосило МОЗ

https://racurs.ua/ua/n154020-datu-startu-povtornoyi-vakcynaciyi-astrazeneca-ogolosylo-moz.html

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Дату старту повторної вакцинації препаратом AstraZeneca оголосило 30 квітня Міністерство охорони здоров’я України.

Для проведення другого щеплення з 19 травня вакциною AstraZeneca вже зарезервовано її 15 тис. доз, — повідомив у п’ятницю під час брифінгу заступник глави МОЗ, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, нині в країні використовуються вакцини проти коронавірусу від Pfizer, Sinovac та AstraZeneca (під торговими назвами Covishield індійського виробництва та SKBio — виробництва Південної Кореї).

Нагадаємо, за вчора імунізацію від коронавірусу зробили понад 73 тис. українців. Загалом понад 702 тис. осіб щеплено від початку кампанії з вакцинації проти COVID-19, яка стартувала 24 лютого.

Раніше у МОЗ анонсували що наступного місяця Київ отримає ще близько мільйона доз вакцини американського виробника Pfizer: 473 тис. доз в рамках глобальної ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров’я COVAX та до 500 тис. доз — у межах прямого контракту з компанією-виробником зі США. Окрім цього, 21 квітня Україна отримала лист від COVAX про те, що до кінця травня мають привезти ще 1,4 млн доз вакцини AstraZeneca-SKBio виробництва Південної Кореї. 23 квітня в Україну прибуло 367 тис. доз південнокорейського препарату AstraZeneca.