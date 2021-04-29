Вакцина CoronaVac летить з Китаю до України ㅡ МОЗ

https://racurs.ua/ua/n154003-vakcyna-coronavac-letyt-z-kytau-do-ukrayiny-moz.html

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Вакцина CoronaVac від коронавірусу незабаром прибуде з Китаю до України ㅡ міністр охорони здоров’я Максим Степанов ввечері 29 квітня повідомив, що Пекін підтвердив поставку чергової партії вакцини CoronaVac. Глава МОЗ вказав, коли прибуде вакцина та скільки доз імунопрепарату від коронавірусу включає ця поставка.

Щойно компанія Sinоvac підтвердила нам чергову поставку вакцини CoronaVac. Завтра ввечері до Києва прилетять 500 тис. доз, з нашого контракту на 1,9 млн доз, ㅡ написав Степанов у Фейсбук.

Раніше у МОЗ анонсувавли що наступного місяця Київ отримає ще близько мільйона доз вакцини американського виробника Pfizer: 473 тис. доз в рамках глобальної ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров’я COVAX та до 500 тис. доз — у межах прямого контракту з компанією-виробником зі США.

Окрім цього, 21 квітня Україна отримала лист від COVAX про те, що до кінця травня мають привезти ще 1,4 млн тис. доз вакцини AstraZeneca-SKBio виробництва Південної Кореї.

23 квітня в Україну прибуло 367 тис. доз південнокорейського препарату AstraZeneca.