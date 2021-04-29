Вакцина CoronaVac летит в Украину ㅡ Минздрав

https://racurs.ua/n154003-vakcina-coronavac-letit-v-ukrainu-minzdrav.html

Ракурс

Вакцина CoronaVac от коронавируса вскоре прибудет из Китая в Украину ㅡ министр здравоохранения Максим Степанов вечером 29 апреля сообщил, что Пекин подтвердил поставку очередной партии вакцины CoronaVac. Глава Минздрава указал, когда прибудет вакцина и сколько доз иммунопрепаратов от коронавируса включает эта поставка.

Только что компания Sinоvac подтвердила нам очередную поставку вакцины CoronaVac. Завтра вечером в Киев прилетят 500 тыс. доз из нашего контракта на 1,9 млн доз, ㅡ написал Степанов в Фейсбук.

Ранее в Минздраве анонсировали, что в следующем месяце Киев получит еще около миллиона доз вакцины американского производителя Pfizer: 473 тыс. доз в рамках глобальной инициативы Всемирной организации здравоохранения COVAX и до 500 тыс. доз — в пределах прямого контракта с компанией-производителем из США.

Кроме этого, 21 апреля Украина получила письмо от COVAX о том, что до конца мая должны привезти еще 1,4 млн доз вакцины AstraZeneca-SKBio производства Южной Кореи.

23 апреля в Украину прибыли 367 тыс. доз южнокорейского препарата AstraZeneca.