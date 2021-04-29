Реабилитирован последний бандеровец, расстрелянный в 1989 году

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Ракурс

Ивана Гончарука — бойца УПА с Волыни, которому в честь празднования «70-летия Октябрьской революции» советские следователи решили приписать преступления, за которые он уже отсидел в концлагере, сегодня реабилитировали посмертно. Соответствующее решение 29 апреля приняла Национальная комиссия по реабилитации. В 1989 году, за два года до провозглашения независимости Украины, Гончарука расстреляли.

В 1946 году его приговорили решением военного трибунала за «измену», членство в УПА и бои против Красной армии. Должны были расстрелять, но заменили наказание на лагеря. Гончарук отсидел 10 лет и вышел на свободу. Ему пришлось жить на Магадане, затем на Харьковщине. Но в 1987 году кагебисты Волынской области решили к «70-летию Октябрьской революции» найти и наказать одного из бандеровцев. На колене сшили дело на основе фейковых свидетельств, агентуры и старых эпизодов, за которые Гончарук уже отсидел в лагерях, — отмечает в Фейсбук Роман Кулик.

В то время Гончарук уже был 62-летним пенсионером, имел двух детей. Его приговорили к смертной казни и 12 июля 1989 года расстреляли в Киеве.

Все эти годы он считался справедливо осужденным преступником по действующему законодательству. Но сегодня Нацкомиссия, работающая при Украинском институте национальной памяти, реабилитировала Ивана Гончарука, — сообщил Кулик.

Ранее кандидат исторических наук, сотрудник УИНП Леся Бондарук исследовала историю Гончарука.

Напомним, в 1946 году Ивана Гончарука судили вместе с шестью собратьями из УПА. Его обвинили в уклонении от службы в Красной армии, участии в УПА и боях против НКВД, сборе у местного населения продуктов для УПА. Тогда Гончарука приговорили к смертной казни. Однако по определению Военной коллегии Верховного суда УССР расстрел заменили на 20 лет каторжных работ и пять лет лишения прав. Отбывать заключение пришлось на Колыме, впоследствии жил в Магаданской области, где и женился. На Колыме у Гончарука родились двое детей. В 1975 году семья вернулась в Украину. Иван Гончарук уже был пенсионером. Дети создали свои семьи. Дочь работала в Харькове инженером на заводе, сын стал рабочим на Змиевской ГРЭС.

Ивана Гончарука расстреляли 12 июля 1989 года в Киеве.