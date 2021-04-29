Реабілітовано останнього бандерівця, розстріляного у 1989 році

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Івана Гончарука — бійця УПА з Волині, якому задля святкування «70-річчя Жовтневої революції» радянські слідчі приписали злочини, за які він вже відсидів у концтаборі, сьогодні було реабілітовано посмертно. Відповідне рішення 29 квітня ухвалила Національна комісія з реабілітації. У 1989 році, за два роки до проголошення незалежності України, Гончарука розстріляли.

У 1946 його засудили рішенням військового трибуналу за «зраду», членство в УПА та бої проти Червоної армії. Мали розстріляти, але змінили покарання на табори. Гончарук відсидів 10 років і вийшов на волю. Йому довелося жити на Магадані, потім на Харківщині. Але у 1987 році кадебісти Волинської області вирішили до «70-річчя Жовтневої революції» знайти і покарати котрогось із бандерівців. На коліні зшили справу на основі фейкових свідчень, агентури та старих епізодів, за які Гончарук уже відсидів у таборах, — зазначає у Фейсбук Роман Кулик.

На той час Гончарук вже був 62-річним пенсіонером, мав двох дітей. Його засудили до смертної кари і 12 липня 1989 року розстріляли в Києві.

Всі ці роки він вважався справедливо засудженим злочинцем за чинним законодавством. Але сьогодні Нацкомісія, що працює при Українському інституті національної пам’яті, реабілітувала Івана Гончарука, — повідомив Кулик.

Раніше кандидат історичних наук, співробітник УІНП Леся Бондарук дослідила історію Гончарука.

Нагадаємо, у 1946 році Івана Гончарука судили разом із шістьма побратимами з УПА. Його звинуватили в ухиленні від служби в ЧА, участі в УПА та боях проти НКВД, збиранні у місцевого населення продуктів для УПА. Тоді Гончарука засудили до смертної кари. Однак за визначенням Воєнної колегії Верховного суду УРСР розстріл замінили на 20 років каторжних робіт і п’ять років позбавлення прав. Відбувати ув’язнення довелося на Колимі, згодом мешкав у Магаданської області, де одружився. На Колимі у Гончаруків народилися двоє дітей. У 1975 році сім’я повернулася в Україну. Іван Гончарук вже був пенсіонером. Діти створили свої сім’ї. Донька працювала у Харкові інженером на заводі, син став робітником на Зміївській ГРЕС.

Івана Гончарука розстріляли 12 липня 1989 року в Києві.