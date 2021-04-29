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Ракурс
Зарплату в Службе судебной охраны определила Рада

Зарплату в Службе судебной охраны определила Рада

29 апр 2021, 21:01
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Служба судебной охраны была создана еще в 2019 году, но по сегодняшний день служба в ней остается слабо урегулированной на законодательном уровне. Порядок прохождения службы регулируется подзаконными актами, в связи с чем у сотрудников Службы судебной охраны возникает много вопросов при привлечении к ответственности, получении инвалидности и т. д.

Для урегулирования спорных моментов, Верховная Рада приняла законопроект № 3935 от 24 июля 2020 года, который должен урегулировать проблемные моменты в работе Службы судебной охраны.

Теперь законом «О судоустройстве и статусе судей» определен размер заработной платы сотрудников Службы судебной охраны.

Так, сотрудники центрального органа управления Службы судебной охраны, должность которых отнесена к самым нижним по условиям оплаты труда госслужащих, получат должностной оклад на уровне соответствующего сотрудника аппарата Верховного суда, а сотрудники территориальных подразделений Службы судебной охраны — на уровне соответствующих сотрудников аппарата апелляционного суда.

Сотрудники Службы судебной охраны являются госслужащими, а их вступление на службу осуществляется в соответствии с законом «О государственной службе».

При этом дисциплинарную ответственность сотрудники Службы судебной охраны будут нести в соответствии с Дисциплинарным уставом Национальной полиции Украины.

Также на сотрудников Службы судебной охраны будут распространятся нормы закона «О материальной ответственности военнослужащих и приравненных к ним лиц за вред, причиненный государству».

Источник: Ракурс


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