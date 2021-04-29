Зарплату в Службі судової охорони визначила Рада

https://racurs.ua/ua/n154001-zarplatu-v-slujbi-sudovoyi-ohorony-vyznachyla-rada.html

Ракурс

Служба судової охорони була створена ще у 2019 році, проте донині служба в ній залишається слабо впорядкованою на законодавчому рівні. Порядок проходження служби регулюється підзаконними актами, у зв’язку з чим у співробітників Служби судової охорони виникає багато питань щодо залучення до відповідальності, отримання інвалідності і тп.

З метою залагодження спірних моментів, Верховна Рада ухвалила законопроект № 3935 від 24 липня 2020 року, який повинен врегулювати проблемні моменти в роботі Служби судової охорони.

Тепер законом «Про судоустрій і статус суддів» визначено розмір заробітної плати співробітників Служби судової охорони.

Так, співробітники центрального органу управління Служби судової охорони, посада яких віднесена до найнижчих за умовами оплати праці держслужбовців, отримають посадовий оклад на рівні відповідного співробітника апарату Верховного суду, а співробітники територіальних підрозділів Служби судової охорони — на рівні відповідних співробітників апарату апеляційного суду.

Співробітники Служби судової охорони є держслужбовцями, а їхній вступ на службу здійснюється відповідно до закону «Про державну службу».

При цьому дисциплінарну відповідальність співробітники Служби судової охорони нестимуть відповідно до Дисциплінарного статуту Національної поліції України.

Також на співробітників Служби судової охорони поширюватимуться норми закону «Про матеріальну відповідальність військовослужбовців і прирівняних до них осіб за шкоду, заподіяну державі».