Тепло але Тепло але з грозами — погода в Україні на 29 квітня, фото: pixabay

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Ракурс

У середу, 28 квітня, в Україні буде по-весняному тепло. Протягом дня температура повітря в більшості областей сягне +17…+19. Проте і дощі будуть, та ще й з грозами.

Не обійдеться без опадів у західних областях, а також у Київській, Сумській, Чернігівській, Житомирській та Вінницькій області. У решті регіонів стоятиме сонячна та безхмарна погода. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За прогнозами українських синоптиків в усіх регіонах України вже не буде нічних заморозків, які спостерігалися протягом всього тижня.

Вітер обіцяють західний з переходом на південний, 7−12 м/с.

Погода у Києві 30 квітня буде похмурою. Зранку і до самого вечора небо в столиці буде вкрите хмарами. Вдень очікується дощ з грозою. Повітря прогріється до +17…+19°. Вночі дощ припиниться, температура повітря становитиме +7…+9°.

Погода в Харкові 30 квітня буде сонячною та теплою. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть +17…+19°. Вночі очікується +4…+6°. Протягом доби без опадів.

Погода у Дніпрі 30 квітня потішить жителів міста теплом. Вдень очікується +18…+20°. Вночі — від +5° до +7°. Дощів не передбачається, мінлива хмарність дозволить погратись з сонцем у піжмурки.

Погода в Одесі 30 квітня буде трохи прохолоднішою, ніж в інших південних містах країни. В цей день в портовому місті сонце буде рідко з’являтися з-за хмар. Проте без опадів. Вдень стовпчики термометрів не піднімуться вище +14…+16°. Вночі очікується + 7…+9°.

Погода у Львові 30 квітня буде дощовою. Дощ з грозою очікується і вдень і вночі. Поза тим повітря прогріється вдень до +17…+19°. Вночі +7…+9°.

Погода на Закарпатті 30 квітня принесе дощі та грози, які йтимуть цілий день Вночі також дощитиме. Вдень очікується +17…+19°. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть +8…+10°.

Геомагнітний стан у Києві 30 квітня буде досить спокійним, упродовж доби очікуються невеликі збурення.