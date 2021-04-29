Тепло, но с грозами — погода в Украине на 30 апреля, фото: pixabay

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Ракурс

В среду, 28 апреля, в Украине будет по-весеннему тепло. На протяжении дня температура воздуха в большинстве областей составит +17 … +19°. Однако и дожди будут, да еще и с грозами.

Не обойдется без осадков в западных областях, а также в Киевской, Сумской, Черниговской, Житомирской и Винницкой области. В остальных регионах будет стоять солнечная и безоблачная погода. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По прогнозам украинских синоптиков во всех регионах Украины уже не будет ночных заморозков, которые наблюдались в течение всей недели.

Ветер обещают западный с переходом на северо-западный, 7−12 м/с.

Погода в Киеве 30 апреля будет хмурой. Утро и до самого вечера небо в столице будет покрыто облаками. Днем ожидается дождь с грозой. Воздух прогреется до +17 …+19°. Ночью дождь прекратится, температура воздуха составит +7 … +9°.

Погода в Харькове 30 апреля будет солнечной и теплой. Днем столбики термометров покажут +17 … +19°. Ночью ожидается +4 … +6°. В течение суток без осадков.

Погода в Днепре 30 апреля порадует жителей города теплом. Днем ожидается +18 …+20°. Ночью — от +5° до +7°. Дождей не предвидится, переменная облачность позволит поиграть с солнцем в прятки.

Погода в Одессе 30 апреля будет немного прохладнее, чем в других южных городах страны. В этот день в портовом городе солнце будет редко появляться из-за туч. Однако без осадков. Днем столбики термометров не поднимутся выше +14 …+16°. Ночью ожидается +7 … +9°.

Погода во Львове 30 апреля будет дождливой. Дождь с грозой ожидается и днем ​​и ночью. Однако воздух прогреется днем ​​до +17 …+19°. Ночью +7 …+9°.

Погода в Закарпатье 30 апреля принесет дожди и грозы, которые будут идти целый день. Ночью также дождь. Днем ожидается +17 …+19°. Ночью столбики термометров покажут +8 …+10°.

Геомагнитная обстановка в Киеве 30 апреля будет довольно спокойной, в течение суток ожидаются небольшие возмущения.

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