Жінка померла в 101 рік, переживши всіх родичів. Фото: pixabay.com

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Жінка померла в 101 рік, переживши всіх друзів і родичів в англійському місті Блекпул.

Довгожителька Еллен Бромлі померла 29 березня. Її доглядальниця Поліна Філд протягом п’яти років доглядала за літньою жінкою. Про це повідомляє газета Blackpool Gazette.

За її словами, після того як у Бромлі померли єдиний син, якому на момент смерті було 27 років, і 97-річний чоловік, пенсіонерка залишилася зовсім одна і перестала виходити з квартири.

Кілька років тому її пограбували, після чого місцеві поліцейські періодично відвідували її, щоб перевірити, чи все у неї в порядку, — розповіла Філд.

Доглядальниця переживала, що на похорон пенсіонерки прийде тільки вона і зв’язалася з поліцейськими.

Патрульні охоче відреагували на прохання висловити повагу Бромлі й 21 квітня, в день похорону, організували почесну варту біля катафалка.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що принц Філіп помер у віці 99 років. Протягом 73 років він перебував у шлюбі з Єлизаветою II. Ця пара була найдовшим за часом існування і найстарішим за віком подружжям правлячого британського монарха.

Джерело: Blackpool Gazette