Моргенштерн матюками відповів на заборону в'їзду в Україну — Моргенштерн в Україні

Моргенштерн матюками відповів на заборону в'їзду в Україну. Фото: gazeta.ru

https://racurs.ua/ua/n154018-morgenshtern-matukamy-vidpoviv-na-zaboronu-v-yizdu-v-ukrayinu.html

Ракурс

Скасування концертів Моргенштерна в Україні прокоментував сам виконавець.

Російський репер, який був внесений Міністерством культури України до «чорного списку», заявив, що в Україні «найбожевільніші фанати й найсексуальніші с**ки». Про це він написав на власній сторінці в Instagram.

Україно, я вас обожнюю! Завжди про це говорив і буду говорити! Найбожевільніші фанати і найсексуальніші с**ки! Сподіваюся, важливі дядьки в піджаках одумаються, і ми з вами роз****мо стадіон! На**й політику. Ми брати", — йдеться в повідомленні співака.

Також він надіється, що все ж виступить з концертами в Україні. Пізніше ця «історія» була видалена Instagram.

Раніше Служба безпеки України включила російського репера «Моргенштерна» (Алішера Валєєва) до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.

У Моргеншерна були заплановані концерти в Україні влітку 2021 року. Втім, він допустив, що вони не відбудуться. Сам артист заявляв, що йому було «страшно їхати» в Одесу на концентр.

Як відомо, цей росіянин публічно висловлював підтримку президенту країни-агресора Володимиру Путіну. В інтерв’ю Юрію Дудю виконавець зазначав, що «Путін „красавчик“ не тому, що він зробив щось для країни круте, або супер править відмінно. Просто круто, потужний мужик і все».

Нагадаємо, російська акторка Глафіра Тарханова, яка в Криму знімалася в серіалі «Непотопляемая», отримала три роки заборони в’їзду до України.