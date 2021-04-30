Вчені вперше в історії виявили мумію вагітної жінки, фото: WARSAW MUMMY PROJECT

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Вчені виявили забальзамовану вагітну мумію з Давнього Єгипту. Таку знахідку зробили вперше в історії досліджень.

Відкриття належить групі польських вчених з Варшавського проєкту мумій. Результати опубліковано у Журналі археологічних наук, повідомляє «BBC Україна».

Вчені, використовуючи новітні технології, вивчали артефакти у варшавському Національному музеї. Просканувавши мумію, яка, як вважалося до цього, належала чоловікові-жерцю, вчені побачили, що насправді це була жінка на пізніх термінах вагітності.

Згідно з висновками експертів, ймовірно, жінка належала до знаті, на момент смерті їй було від 20 до 30 років, вона була на 26−30 тижні вагітності, а померла в I столітті до нашої ери.

Тут представлений єдиний відомий приклад муміфікованої вагітної жінки і перші рентгенологічні зображення такого плода. Це наша найважливіша і найзначніша знахідка, повна несподіванка, — написали вчені.

Вчені кажуть, що незрозуміло, чому плід не витягли з черевної порожнини і не забальзамували окремо. Можливо, через переконання про загробне життя або фізичні труднощі з видаленням плоду, припускають дослідники.

Вчені назвали мумію жінки «Таємничою леді» через суперечливі відомості про її походження.

Вони кажуть, що муміфіковані останки вперше передали Варшавському університету у 1826 році. Дарувальник стверджував, що мумію знайшли у Фівах, але дослідники кажуть, що в XIX столітті було звичайною справою збрехати про походження артефакту і сказати про знамените місце, щоб підвищити його цінність.

Написи на труні та саркофазі вказують, що це мумія чоловіка-жерця з ім’ям Хор-Джехуті. Вчені вважають, що торговці антикваріатом у XIX сторіччі просто помістили її в чужу труну.

За словами експертів, стан мумії добре збережений. Водночас пошкодження на тканині, в яку обгортали мумію, свідчать про те, що хтось раніше шукав на ній коштовні речі. Самі ж вчені знайшли в тканинах щонайменше 15 предметів, зокрема, чотири амулети — чотирьох синів бога неба та сонця Гора.

Дослідники сподіваються встановити причину смерті жінки, вивчивши тканини мумії.

Джерело: «BBC Україна»