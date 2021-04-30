За 220 тис. дол. пройдисвіти продавали посаду керівника поліції Київщини (ФОТО)

https://racurs.ua/ua/n154016-za-220-tys-dol-proydysvity-prodavaly-posadu-kerivnyka-policiyi-kyyivschyny-foto.html

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Нащадків «онуків лейтенанта Шмідта» зловила поліція. Двоє пройдисвітів продавали за 220 тис. дол. посаду очільника Нацполіції Київської області. Шахраї стверджували, що незабаром очолять МВС і «все порішають».

Шахраїв затримали на Київщині. Офіс генпрокурора повідомив, що затримав двох осіб, які за 220 тис. дол. пообіцяли призначити громадянина на керівну посаду до Нацполіції Київській області.

Слідчі повідомили, що двоє осіб за грошову винагороду пообіцяли людині очолити Нацполіцію області.

Один з них назвався «особою, яка найближчим часом буде призначена на посаду міністра внутрішніх справ» і «зможе вирішувати будь-які кадрові питання».

Шахраїв зловили на передачі першого траншу — 120 тис. дол.

Кримінальне провадження, яке здійснює Головне слідче управління Нацполіції, відкрили за ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах) КК України.

Вирішується питання щодо повідомлення шахраям про підозру та обрання запобіжного заходу.