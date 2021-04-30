Водний конфлікт Киргизстану і Таджикистану - понад 220 поранених, 20 загиблих

https://racurs.ua/ua/n154015-vodnyy-konflikt-kyrgyzstanu-i-tadjykystanu-ponad-220-poranenyh-20-zagyblyh.html

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Конфлікт Киргизстану і Таджикистану триває і в п’ятницю, 30 квітня. Два дні тому на кордоні двох країн посварилися мешканці прикордонних сіл. Спочатку сторони закидали один одного камінням. 29 квітня ситуація загострилася й переросла в перестрілку киргизьких і таджицьких прикордонників і військових.

У четвер сталися сутички жителів сіл Сомонійон Ісфарінського району і Кок-Таш Баткенської області Киргизстану, однак ввечері сторони досягли угоди про повне припинення вогню, перестрілка в зоні конфлікту припинилася. Внаслідок інциденту, за даними Міністерства охорони здоров’я Киргизстану на ранок 30 квітня, постраждали 134 особи, 13 загинули (зокрема й дитина 2008 року народження). ЗМІ Таджикистану пишуть про близько 90 постраждалих і близько 10 загиблих з боку Душанбе, проте офіційного підтвердження інформації поки немає. Про це повідомляють киргизька і таджицька редакції «Радіо Свободи».

Також 29 квітня в Казані пройшла зустріч прем'єр-міністрів двох країн, які заявили про неприпустимість застосування сили під час вирішення прикордонних питань.

Ми з таджицькими братами завжди знайдемо спільну мову і всі питання вирішимо лише з урахуванням добросусідських інтересів і злагоди на нашій древній землі. Зараз небезпечними є ті особи, які намагаються розпалити ворожнечу зсередини. Закликаю всі внутрішньополітичні сили до стриманості в такий непростий для країни момент, — написав у Фейсбук президент Киргизстану Садиров Жапаров.

Нагадаємо, збройний конфлікт на кордоні Киргизстану з Таджикистаном розпочався 28 квітня з інциденту між жителями прикордонних сіл поблизу населеного пункту Кок-Таш Баткенської області на території водорозподільного центру «Головний». Протистояння швидко переросло в закидання один одного камінням. 29 квітня ситуація загострилася і призвела до перестрілки між військовими двох країн, яка тривала майже до півночі. Внаслідок конфлікту згоріли 17 будинків. Також постраждали декілька сіл в Баткенському і Лейлекскому районах, спалено автозаправні станції, розграбовано магазини. Із зони конфлікту евакуювали понад 13 тис. жителів. Комісії двох країн підписали заяву про припинення збройного конфлікту.

Причиною інциденту, як повідомляє Бішкек, стала установка таджицькою стороною камери відеоспостереження на електричному стовпі на водозаборі «Головний». Сторони поклали відповідальність за конфлікт друг на друга. За даними ЗМІ, на території Киргизстану перебуває таджицький анклав Ворух з населенням в кілька десятків тисяч осіб, а також великий водозабір, що постачає водою прилеглі райони. Душанбе вважає, що Бішкек нечесно розподіляє воду. Навесні і влітку, коли починаються сільгоспроботи, конфлікти в прикордонному регіоні загострюються. Новий інцидент спалахнув в середу, коли представники таджицької сторони спробували встановити на стовпі біля водозабору камери відеоспостереження, щоб відстежувати розподіл води. Киргизи почали спилювати стовп. Потім сторони закидали один одного камінням, далі в конфлікт «вклинилися» військові з обох сторін.

Таджикистан і Киргизстан ділять понад 900 км державного кордону, половина якого залишається не демаркованою. Лінія кордону часто проходить по дорозі або уздовж населених пунктів.

Джерело: «Радіо Свобода»