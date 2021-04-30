Конфликт Кыргызстана с Таджикистаном — свыше 220 раненых, 20 погибших

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Конфликт Кыргызстана с Таджикистаном продолжается и в пятницу, 30 апреля. Два дня назад на границе двух стран повздорили жители приграничных сел. Стороны закидывали друг друга камнями. 29 апреля ситуация переросла в перестрелку киргизских и таджикских пограничников и военных.

Вчера столкновения между жителями сел Сомониен Исфаринского района и Кок-Таш Баткенской области Кыргызстана обострились, однако вечером стороны достигли соглашения о полном прекращении огня, перестрелка в зоне конфликта прекратилась. В результате инцидента, по данным Минздравсоцразвития Кыргызстана на утро 30 апреля, пострадали 134 человека, 13 погибли (в том числе ребенок 2008 года рождения). СМИ Таджикистана пишут об около 90 пострадавших и около 10 погибших со стороны Душанбе, однако официального подтверждения информации пока нет. Об этом сообщают киргизская и таджикская редакции «Радио Свобода».

Также 29 апреля в Казани прошла встреча премьер-министров двух стран, которые заявили о недопустимости применения силы при решении приграничных вопросов.

Мы с таджикскими братьями всегда найдем общий язык и все вопросы решим только при соблюдении и с учетом добрососедских интересов и согласия на нашей древней земле. Сейчас опасны те лица, которые пытаются разжечь конфликт изнутри. Призываю все внутриполитические силы к сдержанности в такой непростой для страны момент, — написал в Фейсбук президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

Напомним, вооруженный конфликт на границе Кыргызстана с Таджикистаном начался 28 апреля с инцидента между жителями приграничных сел близ населенного пункта Кок-Таш Баткенской области на территории водораспределительного центра «Головной». Противостояние быстро переросло в забрасывание друг друга камнями. 29 апреля ситуация обострилась и привела к перестрелке между военными двух стран, которая продолжалась почти до полуночи. В результате конфликта сгорели 17 домов в селе Кок-Терек. Также пострадали несколько сел в Баткенском и Лейлекском районах, сожжены автозаправочные станции, разграблены магазины. Из зоны конфликта эвакуировали свыше 13 тыс. жителей. Комиссии двух стран подписали заявление о прекращении вооруженного конфликта.

Причиной инцидента, как сообщает Бишкек, стала установка таджикской стороной камеры видеонаблюдения на электрическом столбе на водозаборе «Головной». Стороны возложили ответственность за конфликт друг на друга. По данным СМИ, на территории Кыргызстана находится таджикский анклав Ворух с населением в несколько десятков тысяч человек, а также крупный водозабор, снабжающий водой прилегающие районы. Душанбе считает, что Бишкек нечестно распределяет воду. Весной и летом, когда начинаются сельхозработы, конфликты в пограничном регионе обостряются. Новый инцидент вспыхнул в среду, когда представители таджикской стороны попытались установить на столбе возле водозабора камеры видеонаблюдения, позволяющие отслеживать распределение воды. Киргизы начали спиливать столб. Затем стороны забрасывали друг друга камнями, далее в конфликт «подключились» военные с обеих сторон.

Таджикистан и Кыргызстан разделяют более 900 км государственной границы, половина которой остается не демаркированой. Линия границы часто проходит по дороге или вдоль населенных пунктов.

Источник: «Радио Свобода»