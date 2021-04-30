Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Весила всего 20 кг – от анорексии умерла 12-летняя девочка в Одессе. Фото: nikopolnews.net

Весила всего 20 кг — от анорексии умерла 12-летняя девочка в Одессе

30 апр 2021, 10:46
999

В Одессе полиция расследует смерть 12-летней девочки от анорексии.

По предварительной версии, ребенок пытался похудеть и довел свой организм до критического состояния. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

В полиции отметили, что семья девочки считалась полноценной и характеризовалась положительно.

Издание «Думская» сообщает, что девочка очень хотела похудеть ради модельной карьеры — ее вес составлял всего 20 кг. Она была отличницей, мечтала стать моделью и даже принимала участие в кастингах.

Ответственность за смерть ребенка будут нести родители ребенка. Сведения внесены в реестр досудебных расследований по ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса.

Сейчас полицейские устанавливают, как в полноценной семье, которая характеризуется положительно, могла произойти такая трагедия, — говорится в сообщении полиции.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров