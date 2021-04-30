Весила всего 20 кг — от анорексии умерла 12-летняя девочка в Одессеhttps://racurs.ua/n154014-vesila-vsego-20-kg-ot-anoreksii-umerla-12-letnyaya-devochka-v-odesse.htmlРакурс
В Одессе полиция расследует смерть 12-летней девочки от анорексии.
По предварительной версии, ребенок пытался похудеть и довел свой организм до критического состояния. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.
В полиции отметили, что семья девочки считалась полноценной и характеризовалась положительно.
Издание «Думская» сообщает, что девочка очень хотела похудеть ради модельной карьеры — ее вес составлял всего 20 кг. Она была отличницей, мечтала стать моделью и даже принимала участие в кастингах.
Ответственность за смерть ребенка будут нести родители ребенка. Сведения внесены в реестр досудебных расследований по ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса.
Сейчас полицейские устанавливают, как в полноценной семье, которая характеризуется положительно, могла произойти такая трагедия, — говорится в сообщении полиции.