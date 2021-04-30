Важила всього 20 кг – від анорексії померла 12-річна дівчинка в Одесі. Фото: nikopolnews.net

https://racurs.ua/ua/n154014-vajyla-vsogo-20-kg-vid-anoreksiyi-pomerla-12-richna-divchynka-v-odesi.html

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В Одесі поліція розслідує смерть 12-річної дівчинки від анорексії.

За попередньою версією, дитина намагалася схуднути й довела свій організм до критичного стану. Про це повідомили у прес-службі поліції Одеської області.

У поліції відзначили, що сім’я дівчинки вважалася повноцінною і характеризувалася позитивно.

Видання «Думська» повідомляє, що дівчинка дуже хотіла схуднути заради модельної кар'єри — її вага становила лише 20 кг. Вона була відмінницею, мріяла стати моделлю і навіть брала участь в кастингах.

Відповідальність за смерть дитини нестимуть батьки дитини. Відомості внесені до реєстру досудових розслідувань за ст. 166 (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) Кримінального кодексу.