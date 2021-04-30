Відзначення 9 травня у Харкові. Фото: Цензор.НЕТ

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9 травня у Харкові відзначатимуть масово, оскільки в місті на цей день заплановано багато заходів.

Цьогоріч в Харкові планують провести акцію під назвою «Стрічка пам’яті». Міська влада попросила надсилати прізвища тих харків’ян, які воювали, загинули у Другій світовій війні. Всі прізвища будуть оприлюднені по телевізору. Про це заявив в.о. міського голови Харкова Ігор Терехов в ефірі ток-шоу «Право на владу».

Це свято Перемоги, свято, коли весь Харків святкуватиме цю дату. Тут важливо, щоб були різні думки: 8 травня, 9 травня. Головне — не протиставляти ці дати. Що стосується 9 травня — у нас заплановано дуже багато заходів. Є звичайно карантинні обмеження, — зазначив він.

Керівник міста відзначив, що станом на зараз в Харкові проживають 140 тис. осіб, які стали свідками Другої світової війни. Також Терехов пояснив, чому в Харкові не дають декомунізувати пам’ятник радянському маршалу Жукову та перейменувати проспект.

Історія дасть свою оцінку. Я вважаю передчасним давати оцінку. І сьогодні стояв, стоїть і буде стояти пам’ятник маршалу Жукову і проспект Жукова є і буде у місті Харкові, — заначив в. о. міського голови.

Нагадаємо, Верховна Рада України у березні ухвалила рішення про призначення позачергових виборів Харківського міського голови на 31 жовтня 2021 року.

Джерело: «Право на владу»