З «червоної» зони виходять ще два регіони – МОЗ. Фото: Вільне радіо

https://racurs.ua/ua/n154012-z-chervonoyi-zony-vyhodyat-sche-dva-regiony-moz.html

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Ситуація з поширенням коронавірусу в Україні стабілізувалася, вважає Міністерство охорони здоров’я. У зв’язку з цим з «червоної» зони планують вивести ще два регіони — Київську та Миколаївську області.

Їх планують перевести в «жовту» зону карантину, розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу, 30 квітня.

Таким чином з 1 травня в Україні буде сім «червоних» регіонів: Житомирська, Запорізька, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області. Як відомо, 1 травня Київ також покидає «червону» зону карантину.

Ляшко зазначив, що наразі в жодній з областей рівень завантаженості ліжок з киснем не перевищує показників норми (65% від загальної кількості).

За останню добу в Україні зареєстрували 10 тис. 72 нових хворих на коронавірусу, від ускладнень хвороби померли 307 українців. Подолати хворобу змогли 20 тис. 192 особи.

Нагадаємо, 29 квітня карантинні зони в Україні оновило Міністерство охорони здоров’я. Тоді до «червоної» зони МОЗ віднесло десять областей.