Из «красной» зоны выходят еще два региона – Минздрав. Фото: Вільне радіо

https://racurs.ua/n154012-s-krasnoy-zony-vyhodyat-esche-dva-regiona-minzdrav.html

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Ситуация с распространением коронавируса в Украине стабилизировалась, считает Министерство здравоохранения. В связи с этим из «красной» зоны планируют вывести еще два региона — Киевскую и Николаевскую области.

Их планируют перевести в «желтую» зону карантина, рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге, 30 апреля.

Таким образом с 1 мая в Украине будет семь «красных» регионов: Житомирская, Запорожская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области. Как известно, 1 мая Киев также покидает «красную» зону карантина.

Ляшко сообщил, что сейчас в ни одной из областей уровень загруженности коек с кислородом не превышает показателей нормы (65% от общего количества).

За последние сутки в Украине зарегистрировали 10 тыс. 72 новых заболевших коронавирусом, от осложнений болезни умерли 307 украинцев. Преодолеть болезнь сумели 20 тыс. 192 человека.

Напомним, 29 апреля карантинные зоны в Украине обновило Министерство здравоохранения. Тогда к «красной» зоне Минздрав отнес десять областей.