https://racurs.ua/n154006-covid-19-za-sutki-preodoleli-bolee-20-tys-chelovek-infografika.html

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Статистика коронавируса в Украине свидетельствует, что болезнь продолжает активно распространяться среди граждан.

За минувшие сутки, 29 апреля, вирус обнаружили у 10 тыс. 72 украинцев. В частности, заболели 391 ребенок и 188 медработников. Госпитализация понадобилась 3 тыс. 117 лицам, а 307 больных скончались. Преодолеть болезнь сумели 20 тыс. 192 человека. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской и Днепропетровской областях — 1 тыс. 59 и 930 случаев соответственно. Об этом 30 апреля сообщило Министерство здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Украине заболели 2 млн 69 тыс. 537 человек, выздоровели уже 1 млн 655 тыс. 525. Болезнь унесла жизни 44 тыс. 85 человек.

В Минздраве отметили, что за минувшие сутки вакцинировались 73 тыс. 376 украинцев, а в целом с начала вакцинальной компании прививки получили 702 тыс. 440 человек. Завершили вакцинацию двумя дозами 130 человек.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

г. Киев — 868 случаев / 8 тыс. 362 прививки;

Винницкая область —214 случаев / 3 тыс. 585 прививок;

Волынская область —263 случая / 935 прививок;

Днепропетровская область — 930 случаев / 4 968 прививок;

Донецкая область — 528 случаев/ 3 тыс. 279 прививок;

Житомирская область — 299 случаев/ 2 тыс. 461 прививка;

Закарпатская — 77 случаев/ 1 тыс. 264 прививки;

Запорожская область — 620 случаев / 1 тыс. 709 прививок;

Ивано-Франковская область — 121 случай/ 887 прививок;

Киевская область — 415 случаев / 5 тыс. 743 прививки;

Кировоградская область —168 случаев/ 2 тыс. 101 прививка;

Луганская область — 236 случаев / 709 прививок;

Львовская область — 568 случаев / 3 тыс. 41 прививка;

Николаевская область — 313 случаев/ 2 тыс. 804 прививки;

Одесская область — 531 случай / 2 тыс. 677 прививок;

Полтавская область — 523 случая / 5 тыс. 433 прививки;

Ровенская область —403 случая / 1 тыс. 495 прививок;

Сумская область — 331 случай / 3 тыс. 402 прививки;

Тернопольская область — 276 случаев / 1 тыс. 358 прививок;

Харьковская область —1 тыс. 59 случаев / 6 тыс. 15 прививок;

Херсонская область — 237 случаев/ 2 тыс. 564 прививки;

Хмельницкая область — 328 случаев / 1 тыс. 476 прививок;

Черкасская область — 366 случаев/ 3 тыс. 872 прививки;

Черновицкая область — 124 случая / 747 прививок;

Черниговская область — 274 случая / 2 тыс. 489 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, Министерство здравоохранения 29 апреля обновило карантинные зоны. В «красной» зоне остались Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.