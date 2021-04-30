Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс

COVID-19 за сутки преодолели более 20 тыс. человек (ИНФОГРАФИКА)

30 апр 2021, 08:55
999

Статистика коронавируса в Украине свидетельствует, что болезнь продолжает активно распространяться среди граждан.

За минувшие сутки, 29 апреля, вирус обнаружили у 10 тыс. 72 украинцев. В частности, заболели 391 ребенок и 188 медработников. Госпитализация понадобилась 3 тыс. 117 лицам, а 307 больных скончались. Преодолеть болезнь сумели 20 тыс. 192 человека. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской и Днепропетровской областях — 1 тыс. 59 и 930 случаев соответственно. Об этом 30 апреля сообщило Министерство здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Украине заболели 2 млн 69 тыс. 537 человек, выздоровели уже 1 млн 655 тыс. 525. Болезнь унесла жизни 44 тыс. 85 человек.

В Минздраве отметили, что за минувшие сутки вакцинировались 73 тыс. 376 украинцев, а в целом с начала вакцинальной компании прививки получили 702 тыс. 440 человек. Завершили вакцинацию двумя дозами 130 человек.

Коронавирус в Украине. Инфографика: СНБО

Коронавирус в Украине. Инфографика: СНБО

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

  • г. Киев — 868 случаев / 8 тыс. 362 прививки;
  • Винницкая область —214 случаев / 3 тыс. 585 прививок;
  • Волынская область —263 случая / 935 прививок;
  • Днепропетровская область — 930 случаев / 4 968 прививок;
  • Донецкая область — 528 случаев/ 3 тыс. 279 прививок;
  • Житомирская область — 299 случаев/ 2 тыс. 461 прививка;
  • Закарпатская — 77 случаев/ 1 тыс. 264 прививки;
  • Запорожская область — 620 случаев / 1 тыс. 709 прививок;
  • Ивано-Франковская область — 121 случай/ 887 прививок;
  • Киевская область — 415 случаев / 5 тыс. 743 прививки;
  • Кировоградская область —168 случаев/ 2 тыс. 101 прививка;
  • Луганская область — 236 случаев / 709 прививок;
  • Львовская область — 568 случаев / 3 тыс. 41 прививка;
  • Николаевская область — 313 случаев/ 2 тыс. 804 прививки;
  • Одесская область — 531 случай / 2 тыс. 677 прививок;
  • Полтавская область — 523 случая / 5 тыс. 433 прививки;
  • Ровенская область —403 случая / 1 тыс. 495 прививок;
  • Сумская область — 331 случай / 3 тыс. 402 прививки;
  • Тернопольская область — 276 случаев / 1 тыс. 358 прививок;
  • Харьковская область —1 тыс. 59 случаев / 6 тыс. 15 прививок;
  • Херсонская область — 237 случаев/ 2 тыс. 564 прививки;
  • Хмельницкая область — 328 случаев / 1 тыс. 476 прививок;
  • Черкасская область — 366 случаев/ 3 тыс. 872 прививки;
  • Черновицкая область — 124 случая / 747 прививок;
  • Черниговская область — 274 случая / 2 тыс. 489 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине. Инфографика: СНБО

Коронавирус в Украине. Инфографика: СНБО

Коронавирус в Украине. Инфографика: СНБО

Напомним, Министерство здравоохранения 29 апреля обновило карантинные зоны. В «красной» зоне остались Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров