COVID-19 за сутки преодолели более 20 тыс. человек (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n154006-covid-19-za-sutki-preodoleli-bolee-20-tys-chelovek-infografika.htmlРакурс
Статистика коронавируса в Украине свидетельствует, что болезнь продолжает активно распространяться среди граждан.
За минувшие сутки, 29 апреля, вирус обнаружили у 10 тыс. 72 украинцев. В частности, заболели 391 ребенок и 188 медработников. Госпитализация понадобилась 3 тыс. 117 лицам, а 307 больных скончались. Преодолеть болезнь сумели 20 тыс. 192 человека. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской и Днепропетровской областях — 1 тыс. 59 и 930 случаев соответственно. Об этом 30 апреля сообщило Министерство здравоохранения.
Всего с начала пандемии в Украине заболели 2 млн 69 тыс. 537 человек, выздоровели уже 1 млн 655 тыс. 525. Болезнь унесла жизни 44 тыс. 85 человек.
В Минздраве отметили, что за минувшие сутки вакцинировались 73 тыс. 376 украинцев, а в целом с начала вакцинальной компании прививки получили 702 тыс. 440 человек. Завершили вакцинацию двумя дозами 130 человек.
Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:
- г. Киев — 868 случаев / 8 тыс. 362 прививки;
- Винницкая область —214 случаев / 3 тыс. 585 прививок;
- Волынская область —263 случая / 935 прививок;
- Днепропетровская область — 930 случаев / 4 968 прививок;
- Донецкая область — 528 случаев/ 3 тыс. 279 прививок;
- Житомирская область — 299 случаев/ 2 тыс. 461 прививка;
- Закарпатская — 77 случаев/ 1 тыс. 264 прививки;
- Запорожская область — 620 случаев / 1 тыс. 709 прививок;
- Ивано-Франковская область — 121 случай/ 887 прививок;
- Киевская область — 415 случаев / 5 тыс. 743 прививки;
- Кировоградская область —168 случаев/ 2 тыс. 101 прививка;
- Луганская область — 236 случаев / 709 прививок;
- Львовская область — 568 случаев / 3 тыс. 41 прививка;
- Николаевская область — 313 случаев/ 2 тыс. 804 прививки;
- Одесская область — 531 случай / 2 тыс. 677 прививок;
- Полтавская область — 523 случая / 5 тыс. 433 прививки;
- Ровенская область —403 случая / 1 тыс. 495 прививок;
- Сумская область — 331 случай / 3 тыс. 402 прививки;
- Тернопольская область — 276 случаев / 1 тыс. 358 прививок;
- Харьковская область —1 тыс. 59 случаев / 6 тыс. 15 прививок;
- Херсонская область — 237 случаев/ 2 тыс. 564 прививки;
- Хмельницкая область — 328 случаев / 1 тыс. 476 прививок;
- Черкасская область — 366 случаев/ 3 тыс. 872 прививки;
- Черновицкая область — 124 случая / 747 прививок;
- Черниговская область — 274 случая / 2 тыс. 489 прививок.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, Министерство здравоохранения 29 апреля обновило карантинные зоны. В «красной» зоне остались Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.