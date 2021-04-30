https://racurs.ua/ua/n154006-covid-19-za-dobu-podolaly-ponad-20-tys-osib-infografika.html

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Статистика коронавірусу в Україні свідчить, що хвороба продовжує активно поширюватися серед громадян.

За минулу добу, 29 квітня, вірус виявили у 10 тис. 72 українців. Зокрема, захворіли 391 дитина та 188 медпрацівників. Госпіталізація знадобилася 3 тис. 117 особам, а 307 хворих померли. Подолати хворобу зуміли 20 тис. 192 особи. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській та Дніпропетровській областях — 1 тис. 59 та 930 випадків відповідно. Про це 30 квітня повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Загалом з початку пандемії в Україні захворіли 2 млн 69 тис. 537 осіб, але одужали вже 1 млн 655 тис. 525 осіб. Хвороба забрала життя 44 тис. 85 осіб.

У МОЗ відзначили, що за минулу добу вакцинувалися 73 тис. 376 українців, а загалом із початку вакцинальної компанії щеплення отримали 702 тис. 440 осіб. Завершили вакцинацію двома дозами 130 осіб.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :

м. Київ — 868 випадків/ 8 тис. 362 щеплення;

Вінницька область — 214 випадків/ 3 тис. 585 щеплень;

Волинська область — 263 випадки/ 935 щеплень;

Дніпропетровська область — 930 випадків/ 4 968 щеплень;

Донецька область — 528 випадків/ 3 тис. 279 щеплень;

Житомирська область — 299 випадків/ 2 тис. 461 щеплення;

Закарпатська — 77 випадків/ 1 тис. 264 щеплення;

Запорізька область — 620 випадків/ 1 тис. 709 щеплень;

Івано-Франківська область — 121 випадок/ 887 щеплень;

Київська область — 415 випадків/ 5 тис. 743 щеплення;

Кіровоградська область — 168 випадків/ 2 тис. 101 щеплення;

Луганська область — 236 випадків/ 709 щеплень;

Львівська область — 568 випадків/ 3 тис. 41 щеплення;

Миколаївська область — 313 випадків/ 2 тис. 804 щеплення;

Одеська область — 531 випадок/ 2 тис. 677 щеплень;

Полтавська область — 523 випадки/ 5 тис. 433 щеплення;

Рівненська область — 403 випадки/ 1 тис. 495 щеплень;

Сумська область — 331 випадок/ 3 тис. 402 щеплення;

Тернопільська область — 276 випадків/ 1 тис. 358 щеплень;

Харківська область — 1 тис. 59 випадків/ 6 тис. 15 щеплень;

Херсонська область — 237 випадків/ 2 тис. 564 щеплення;

Хмельницька область — 328 випадків/ 1 тис. 476 щеплень;

Черкаська область — 366 випадків/ 3 тис. 872 щеплення;

Чернівецька область — 124 випадки/ 747 щеплень;

Чернігівська область — 274 випадки/ 2 тис. 489 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я 29 квітня оновило карантинні зони. У «червоній» зоні залишилися Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області.