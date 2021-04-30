https://racurs.ua/ua/n154005-blinken-prybude-do-ukrayiny-nastupnogo-tyjnya.html

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Ентоні Блінкен, державний секретар США, відвідає Україну вже наступного тижня.

Його візит до Києва пов’язаний з високою напруженістю україно-російських відносин. Цю інформацію Блінкен підтвердив в інтерв’ю в програмі «60 хвилин» на CBS News, яке транслюватиметься в неділю. Анонс інтерв’ю опублікувало видання CBS News.

За словами американського топ-чиновника, президент Росії Володимир Путін відкликав в останні кілька днів частину з більш ніж 100 тис. військовослужбовців, яких він зібрав на кордоні з Україною. Високопосадовець додав, що не може стверджувати, що відступ російських військ від українських кордонів гарантує повну безпеку Україні.

Нагадаємо, візит Блінкена в Україну стане однією з можливостей обговорити потенційну зустріч президента США Байдена з президентом України Володимиром Зеленськоим під час перебування американського лідера в Європі влітку.

Джерело: CBS News