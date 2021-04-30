https://racurs.ua/n154005-blinken-pribudet-v-ukrainu-na-sleduuschey-nedele.html

Ракурс

Энтони Блинкен, государственный секретарь США, посетит Украину уже на следующей неделе.

Его визит в Киев связан с высокой напряженностью украино-российских отношений. Эту информацию Блинкен подтвердил в интервью в программе «60 минут» на CBS News, которое будет транслироваться в воскресенье. Анонс интервью опубликовало издание CBS News.

По словам американского топ-чиновника, президент России Владимир Путин отозвал в последние несколько дней часть из более чем 100 тыс. военнослужащих, которых он собрал на границе с Украиной. Чиновник добавил, что не может утверждать, что отступление русских войск от украинских границ гарантирует полную безопасность в Украине.

Напомним, визит Блинкена в Украину станет одной из возможностей обсудить потенциальную встречу президента США Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленскоим во время пребывания американского лидера в Европе летом.

Источник: CBS News