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День пограничника и Международный день джаза — праздник завтра 30 апреля
30 апреля отмечают День пограничника и Международный день джазаhttps://racurs.ua/n153999-30-aprelya-otmechaut-den-pogranichnika-i-mejdunarodnyy-den-djaza.htmlРакурс
30 апреля в Украине отмечают День пограничника. Праздник установлен согласно указу президента от 27 апреля 2018 года «С целью чествования мужества и героизма защитников государственной границы Украины, учитывая вклад пограничников в борьбу за независимость Украины».
Дата этого праздника выбрана неслучайно. Именно 30 апреля в 1918 году, во время российско-украинской войны, армия УНР вышла на границу Украины, освободив большую часть Донбасса, и установила на ней государственные символы.
Введен профессиональный праздник украинских пограничников в контексте проведения декоммунизации и ряда шагов, предпринятых в Украине за последние годы, которые укрепляют национальную идентичность.
А в мире в этот день отмечают Международный день джаза. Это достаточно молодой праздник. День джаза был провозглашен на Генеральной конференции ЮНЕСКО в ноябре 2011 года. А первое празднование прошло в 2012 году.
Первый день джаза ознаменовался праздничной программой с выступлениями музыкантов, мастер-классами и круглыми столами с участием людей, внесших значительный вклад в развитие этого искусства.
Православная церковь 30 апреля чтит память преподобного Зосима, игумена Соловецкого, которого считали покровителем пчел и пасечников. В народе этот день называют Зосима-Пчельника.
Славяне считали пчелу чуть ли не священнім насекомым, в частности, потому, что, согласно легенде, именно пчелы первыми возвестили миру о воскресении Христа. На Зосима- Пчельника нужно обязательно попробовать мед.
30 апреля именины отмечают Александр, Иван, Михаил и Федор.
Знаменательные события, которые произошли 30 апреля в мировой истории и истории Украины:
- В 1918 году при участии немцев провозглашено создание Крымской Республики.
- В 1840 году петербургский цензор Корсаков подписал разрешение на издание «Кобзаря» Тараса Шевченко в типографии Фишера. День выхода в свет первого произведения Кобзаря.
- В 1803 году США купили Луизиану у Франции за 15 млн долл.
30 апреля родились:
- 1916 — Клод Шеннон, американский электротехник, криптоаналитик и математик. Один из «отцов информационного века».
- 1893 — Риббентроп, министр иностранных дел Германии, советник Гитлера.
- 1863 — Складановский, немецкий изобретатель и один из первых кинопроизводителей. Вместе с братом Эмилем изобрел аппарат для съемки и проекции фильмов Биоскоп.
- 1777 — Карл Фридрих Гаусс, немецкий математик и астроном. Один из величайших математиков всех времен, считается «королем математиков».
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