День пограничника и Международный день джаза — праздник завтра 30 апреля

https://racurs.ua/n153999-30-aprelya-otmechaut-den-pogranichnika-i-mejdunarodnyy-den-djaza.html

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30 апреля в Украине отмечают День пограничника. Праздник установлен согласно указу президента от 27 апреля 2018 года «С целью чествования мужества и героизма защитников государственной границы Украины, учитывая вклад пограничников в борьбу за независимость Украины».

Дата этого праздника выбрана неслучайно. Именно 30 апреля в 1918 году, во время российско-украинской войны, армия УНР вышла на границу Украины, освободив большую часть Донбасса, и установила на ней государственные символы.

Введен профессиональный праздник украинских пограничников в контексте проведения декоммунизации и ряда шагов, предпринятых в Украине за последние годы, которые укрепляют национальную идентичность.

А в мире в этот день отмечают Международный день джаза. Это достаточно молодой праздник. День джаза был провозглашен на Генеральной конференции ЮНЕСКО в ноябре 2011 года. А первое празднование прошло в 2012 году.

Первый день джаза ознаменовался праздничной программой с выступлениями музыкантов, мастер-классами и круглыми столами с участием людей, внесших значительный вклад в развитие этого искусства.

Православная церковь 30 апреля чтит память преподобного Зосима, игумена Соловецкого, которого считали покровителем пчел и пасечников. В народе этот день называют Зосима-Пчельника.

Славяне считали пчелу чуть ли не священнім насекомым, в частности, потому, что, согласно легенде, именно пчелы первыми возвестили миру о воскресении Христа. На Зосима- Пчельника нужно обязательно попробовать мед.

30 апреля именины отмечают Александр, Иван, Михаил и Федор.

Знаменательные события, которые произошли 30 апреля в мировой истории и истории Украины:

В 1918 году при участии немцев провозглашено создание Крымской Республики.

В 1840 году петербургский цензор Корсаков подписал разрешение на издание «Кобзаря» Тараса Шевченко в типографии Фишера. День выхода в свет первого произведения Кобзаря.

В 1803 году США купили Луизиану у Франции за 15 млн долл.

30 апреля родились: