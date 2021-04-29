Принц Гарри сожалеет о скандальном интервью Опре — СМИ

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Ракурс

Принц Гарри сожалеет о том, что вместе с женой Меган Маркл согласился дать скандальное интервью американской телеведущей Опре Уинфри. По словам королевского эксперта Дункана Ларкомба, автора книги «Принц Гарри: История изнутри», представитель королевской семьи Великобритании имеет «горячую голову» и очень вспыльчив, однако сейчас ему стыдно за свой поступок.

По мнению Ларкомба, Гарри использовал интервью с Опрой, чтобы выпустить пар из-за недоразумений между Меган Маркл и королевской семьей. Принц Гарри был оскорблен в связи с отношением престола к жене, а сейчас чувствует себя «неловко и подавленно», а также «грустит по своей прошлой жизни» после последнего визита в Лондон на похороны мужа королевы Елизаветы II принца Филиппа. Эксперт напомнил, что в прошлом за Гарри числится долгая история импульсивных поступков, совершенных на эмоциях, пишет Daily Mail.

Отметим, что рейтинг британского принца и его жены рекордно упал после похорон принца Филиппа и взрывного интервью. Самым популярным членом британской семьи остается королева Елизавета II — ее общественная поддержка выросла с 80% до 85%. Популярность принца Уильяма и Кейт Миддлтон составляет около 75%.

Напомним, почти половина британцев считает, что принц Гарри и Меган Маркл повели себя ненадлежащим образом, дав скандальное интервью Опре Уинфри. 47% респондентов назвали интервью неуместным.

Меган Маркл и принц Гарри дали скандальное интервью Опре Уинфри в эфире американского телевидения 8 марта. Они обвинили королевскую семью в расизме. Меган также заявила, что подумывала о самоубийстве из-за травли в британской прессе. Ранее автор книг о британской королевской семье Колин Кэмпбелл предположила, что принцесса Анна была тем членом королевской семьи, кого принц Гарри и Меган Маркл обвинили в расизме в скандальном интервью. Биограф предположила, что пара неправильно интерпретировала слова принцессы Анны — дочери королевы Елизаветы II. По словам Кэмпбелл, принцесса всегда была против брака Гарри Меган Маркл, поскольку считала, что избранница принца не уважает британские традиции.

Источник: Daily Mail