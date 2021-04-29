Принц Гаррі шкодує про скандальне інтерв’ю Опрі — ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n154004-prync-garri-shkoduie-pro-skandalne-interv-u-opri-zmi.html

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Принц Гаррі шкодує про те, що разом з дружиною Меган Маркл погодився дати скандальне інтерв’ю американській телеведучій Опрі Вінфрі. За словами королівського експерта Дункана Ларкомба, автора книги «Принц Гаррі: Історія зсередини», представник королівської сім’ї Великої Британії має «гарячу голову» й запальну вдачу, проте зараз йому соромно за свій вчинок.

На думку Ларкомба, Гаррі використав інтерв’ю з Опрою, щоб випустити пару через непорозуміння між Меган Маркл та королівською родиною. Принц Гаррі був ображений у зв’язку зі ставленням престолу до дружини, а нині почувається «ніяково і пригнічено», а також «ностальгує за своїм старим життям» після останнього візиту до Лондона на похорон чоловіка королеви Єлизавети ІІ принца Філіпа. Експерт нагадав, що у минулому Гаррі має довгу історію імпульсивних вчинків, скоєних на емоціях, пише Daily Mail.

Зауважимо, що рейтинг британського принца та його дружини рекордно впав після похорону принца Філіпа та вибухового інтерв’ю. Найпопулярнішим членом британської сім’ї залишається королева Єлизавета ІІ — її громадська підтримка зросла з 80% до 85%. Популярність принца Вільяма і Кейт Міддлтон становить близько 75%.

Нагадаємо, майже половина британців вважають, що принц Гаррі і Меган Маркл повелися неналежно, давши скандальне інтерв’ю Опрі Вінфрі. 47% респондентів назвали інтерв’ю недоречним.

Меган Маркл і принц Гаррі дали скандальне інтерв’ю Опрі Вінфрі в ефірі американського телебачення 8 березня. Вони звинуватили королівську родину в расизмі. Меган також заявила, що подумувала про самогубство через цькування в британській пресі. Раніше автор книг про британську королівську сім’ю Колін Кемпбелл припустила, що принцеса Анна була тим самим членом королівської сім’ї, кого принц Гаррі і Меган Маркл звинуватили в расизмі в скандальному інтерв’ю. Біограф припустила, що пара неправильно інтерпретувала слова принцеси Анни — дочки королеви Єлизавети II. За словами Кемпбелл, принцеса завжди була проти шлюбу Гаррі з Меган Маркл, бо вважала, що його обраниця не поважає британські традиції.

Джерело: Daily Mail