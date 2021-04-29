День прикордонника і Міжнародний день джазу — свято завтра 30 квітня

https://racurs.ua/ua/n153999-30-kvitnya-vidznachaut-den-prykordonnyka-ta-mijnarodnyy-den-djazu.html

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30 квітня в Україні відзначають День прикордонника. Свято встановлено згідно з указом президента від 27 квітня 2018 року «З метою вшанування мужності та героїзму захисників державного кордону України, враховуючи внесок прикордонників у боротьбу за незалежність України».

Дата цього свята вибрана не випадково. Саме 30 квітня у 1918 році, під час російсько-української війни, армія УНР вийшла на кордон України, звільнивши більшу частину Донбасу, та встановила на ньому державні символи.

Запроваджено відзначення професійного свята українських прикордонників 30 квітня у контексті проведення декомунізації та низки кроків, здійснених в Україні за останні роки, які зміцнюють національну ідентичність.

А у світі в цей день відзначають Міжнародний день джазу. Це досить молоде свято. Проголошено День джазу на Генеральній конференції ЮНЕСКО в листопаді 2011 року. А перше святкування пройшло у 2012 році.

Перший день джазу ознаменувався святковою програмою з виступами музикантів, майстер-класами та круглими столами за участю людей, які зробили значний внесок у розвиток цього мистецтва.

Православна церква 30 квітня вшановує пам’ять преподобного Зосима Бджільника, ігумена Соловецького, якого вважали заступником бджіл і пасічників. В народі цей день називають Зосима-Пасіка.

Слов’яни вважали бджолу мало не священною комахою, зокрема, тому, що, згідно з легендою, саме бджоли першими сповістили світові про воскресіння Христа. На Зосима-Бджільника потрібно обов’язково спробувати меду.

30 квітня іменини відзначають Олександр, Іван, Михайло та Федір.

Визначні події, які відбулися 30 квітня у світовій історії та історії України:

У 1918 році за участю німців проголошено створення Кримської Республіки.

У 1840 році петербурзький цензор Корсаков підписав квиток-дозвіл на видання «Кобзаря» Тараса Шевченка в друкарні Фішера. День виходу у світ першого твору Кобзаря.

У 1803 році США купили Луїзіану у Франції за 15 млн доларів.

30 квітня народилися: