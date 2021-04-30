В Делі не встигають кремувати померлих від COVID-19, Київ закрив кордон з Індією, фото — Суспільне

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Коронавірус в Індії забирає щодня тисячі житті. У столиці Індії Делі зареєстрували рекордну кількість померлих від коронавірусу за добу — 3 тис. 645 осіб.

Поліція звернулася до місцевої влади з проханням збільшити кількість місць для кремації жертв COVID-19, повідомляє ВВС.

Тому Україна закриває кордон для Індії. При поверненні в Україну з цієї країни всі громадяни, в тому числі і українці, підлягають самоізоляції незалежно від результатів ПЛР-тесту.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко 30 квітня на брифінгу розповів, що відповідне рішення набирає чинності з 2 травня.

Йдеться про обов’язкову самоізоляцію незалежно від наявності результатів ПЛР тесту для таких категорій осіб:

громадяни України;

іноземці та особи без громадянства, які постійно або тимчасово проживають на території України, є подружжям або дітьми громадян України, які перетинають державний кордон на в’їзд в Україну і прибули з Республіки Індія або перебували на її території не менше 7 з останніх 14 днів.

У четвер Індія повідомила про 390 смертей від коронавірусу у Делі, що є найвищим добовим показником для міста з початку пандемії.

Смерті в місті в основному пов’язані з коронавірусом, і через брак місця люди змушені кремувати своїх близьких у крематоріях, не призначених для приймання померлих від COVID-19.

В поліції столиці Індії запропонували владі створити більше крематоріїв.

Кисню, ліків і ліжок в індійських лікарнях також не вистачає. Медична система перевантажена, а госпіталі — переповнені. Для боротьби з пандемією індійські медики попросили про допомогу військових.

Джерело: BBC